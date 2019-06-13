你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「處長你先站著」，國民黨籍屏東縣議員許馨勻，今日下午進行質詢時，開場便要求屏東縣教育處長江國樑起身站著，許馨勻說屏東某國小附設幼稚園內，發生5歲男童被會計人員要求罰站50分鐘，但教育處遲遲無作為，希望自稱來自基層的處長能以「陪同」方式，感受男童被懲處當下的感受，許強調這不是「罰站」而是「陪同」。

許馨勻說，5歲男童遭園方會計人員罰站50分鐘，身上還出現挫傷，案件4月底爆發至今，但家長卻遲遲等不到教育處回應，無奈之下轉向媒體爆料，並投訴到自己手上。

教育處直到本周一才告知家長，該名會計做法「有點不當」，讓孩子罰站快要1小時也不對，沒有替代教學方式，而男童胸口的挫傷，竟說是「醫療專業」不是教育處的管轄。怒批教育處完全沒有派人到男童家中了解狀況，僅以學校提供資料做回應，「若是傳聲筒，那教育處根本沒功能。」

縣長潘孟安表示，該名會計不是教保人員，行為應已逾越分寸，未來會列入評鑑妥善處置。江國樑則說，不滿意督學所呈上的調查報告，已要求再組成調查小組，對整個過程進行更縝密的調查，預計1個月內會有結果。