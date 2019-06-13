影/黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



慶祝「黃埔建校95周年」，陸軍官校邀請所有校友6月16日回學校參加校慶，辦理「黃埔九五全台不斷電」活動。台東陸官校友會響應「黃埔九五全台不斷電」活動，用路跑、鐵馬環台接力護校旗返校，續12日從花蓮校友接棒後，今天從台東縣太麻里鄉公所出發，接續南迴路程交接屏東校友。

台東陸官校友會總幹事蔡豐旭表示，透過路跑結合地區觀光，以「花東山海走透透，強身健體遶境行」為主訴求，將台東16鄉鎮市（包含綠島及蘭嶼）緊密串連，並用路跑或鐵馬方式完成接力，今天將完成南迴4鄉鎮路程，傍晚再交棒屏東，預計15日東西兩線在高雄鳳山陸軍官校會合。

校友會都以退役或現役軍官為主，大家都自發性的參加這項活動，不管期別多大、年紀多少？每個人都負責約10到20公里的路程，有的體力還可以的還會持續跑下去；而特別的是還會有海、空、憲及陸戰隊等其他軍種退役或現役軍官共同響應，真正發揮黃埔精神。

今天早上7點30分8名校友聚集太麻里鄉公所廣場前，精神抖擻喊起口號後，手持國旗整裝出發，吸引沿路民眾的目光和支持。不少民眾說，「很有軍人的樣子」。