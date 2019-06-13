高雄登革熱新增2個案通報期過長？衛生局：症狀不明顯

2019-06-13 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市三民區登革熱群聚疫情12日再增2確診個案，但2人就醫多次才被通報確診，增加疫情傳播風險。高雄市衛生局13日表示，登革熱第四型症狀不明顯，多數個案僅輕微發燒及肌肉痠痛，第一線醫師難以判別，其中小六男童一開始被懷疑腸病毒，另名60多歲男性6月4日首度被採檢時，身體完全無異狀，所幸2人住所及活動範圍均在第一波疫情的防疫作業範圍內，均已防治完成。

衛生局表示，新增2個案依發病日研判，仍屬同一波疫情，分別為鼎力里10多歲男童及鼎西里60多歲男性，2人在5月29日及6月6日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似症狀，男童家就醫時發高燒，醫師一度研判是腸病毒，另名男性首次採檢時呈陰性，6日才開始覺得全身痠痛，但因他有高血壓、糖尿病史，發燒也不明顯，又覺得登革熱採檢也做過了，不舒服好幾天後才就醫。

衛生局簡技潘炤穎說，2人從發病到被通報的期間分別為7天及6天，都超過3天標準，不過防疫團隊針對2人住家及活動地點進行疫調，相關接觸者均無疑似症狀，風險區域也在5月30日至6月6日完成病媒蚊監測、孳生源清除及噴藥等相關防治工作，將嚴密監控至7月7日。