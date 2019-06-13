親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

香港送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

高雄登革熱新增2個案通報期過長？衛生局：症狀不明顯

2019-06-13 10:07聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市三民區登革熱群聚疫情12日再增2確診個案，但2人就醫多次才被通報確診，增加疫情傳播風險。高雄市衛生局13日表示，登革熱第四型症狀不明顯，多數個案僅輕微發燒及肌肉痠痛，第一線醫師難以判別，其中小六男童一開始被懷疑腸病毒，另名60多歲男性6月4日首度被採檢時，身體完全無異狀，所幸2人住所及活動範圍均在第一波疫情的防疫作業範圍內，均已防治完成。

衛生局表示，新增2個案依發病日研判，仍屬同一波疫情，分別為鼎力里10多歲男童及鼎西里60多歲男性，2人在5月29日及6月6日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似症狀，男童家就醫時發高燒，醫師一度研判是腸病毒，另名男性首次採檢時呈陰性，6日才開始覺得全身痠痛，但因他有高血壓、糖尿病史，發燒也不明顯，又覺得登革熱採檢也做過了，不舒服好幾天後才就醫。

衛生局簡技潘炤穎說，2人從發病到被通報的期間分別為7天及6天，都超過3天標準，不過防疫團隊針對2人住家及活動地點進行疫調，相關接觸者均無疑似症狀，風險區域也在5月30日至6月6日完成病媒蚊監測、孳生源清除及噴藥等相關防治工作，將嚴密監控至7月7日。

今年截至目前為止，高雄已累計18例本土登革熱病例，分別為三民區17例（鼎金里14例、鼎西里2例、鼎力里1例）、前鎮區1例；衛生局呼籲醫療院所醫師提高警覺，加強對登革熱疑似症狀的診斷，近來陣雨不斷，民眾更應落實室內外積水容器減量，降低疫情傳播風險。

高雄市本土登革熱疫情延燒，目前已有18個病例，衛生局提醒民眾有疑似症狀應就醫，並...
高雄市本土登革熱疫情延燒，目前已有18個病例，衛生局提醒民眾有疑似症狀應就醫，並加強積水容器清除。圖／高雄市衛生局提供
分享

疫情登革熱
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

影/黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03

高市晚上8點後 計次路停不收費

2019-06-12 23:35

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

繁榮大高雄論壇 20日登場

2019-06-12 23:30

高市老人關懷據點 韓國瑜盼今年增至350個

2019-06-12 23:11

收容120名心智障礙者 高市燕巢無障礙之家北院明年啟用

2019-06-12 22:01

駁二「不尋常料理」展 用不尋常視角體驗食物設計

2019-06-12 19:07

客製化表帶刻「高雄發大財」 表商送韓粉驚喜

2019-06-12 14:50

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

影／韓國瑜替老人打餐 喊出高雄關懷據點要增至350個

2019-06-12 12:24

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

高市推夜間停車優惠 計次晚上8點後不收費

2019-06-12 11:55

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52

影／落差800多公尺的蛟龍瀑布 雨後再現萬馬奔騰壯景

2019-06-13 07:27

基隆市定古蹟校官眷舍 發現神秘階梯及隱藏泡湯風呂

2019-06-12 14:54

六月葡萄成熟時 才慶豐收卻連日豪雨泡湯了

2019-06-12 19:38

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

基隆綠竹筍種50多年筍農奪冠 生吃就甜不用加醬

2019-06-12 14:36

公廁免治馬桶幸福盒子遭譏 竹市府：滿足需求獲好評

2019-06-12 17:24

影／韓國瑜替老人打餐 喊出高雄關懷據點要增至350個

2019-06-12 12:24

台大溪頭設處70年 7月1日當天入園可半價

2019-06-12 15:37

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

封5年基隆嶼25日開放？ 基市府：還有工程改善中

2019-06-12 22:02

安平月牙灣竹棚壓死學童 區公所：如有需要將拆除

2019-06-12 16:41

【即時短評】推動廚餘分類 應獎勵社區將生廚餘變黃金

2019-06-12 12:27

工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09

搶答又回嗆 中市府新聞局長遭請出議事廳

2019-06-12 17:55

美國藥學博士回台當兵盡義務 打掃送公文樣樣來

2019-06-13 07:28

影／舞蹈老師創「挺韓健康操」 支持者喊「我挺韓我驕傲」

2019-06-12 16:52

漁電共生半年無進展 台鹽綠能：台南400億投資恐泡湯

2019-06-12 22:52

議員批沙鹿是「殺戳戰場」 中市府：中央認證六都治安最好

2019-06-12 16:40

影／桃園平鎮熱氣球進校園體驗 400名學子嗨翻天

2019-06-12 19:53

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

北市「喬蛋」風波擴大 市議會要求柯文哲24日專案報告

2019-06-12 15:27

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

團隊遭質疑 是否換人 盧秀燕：謝謝指教

2019-06-12 23:39

有洋蔥味！無畏風雨 台南警雨天護幼童

2019-06-12 19:52

北市府擋不住 國民黨團版重陽敬老金條例下周送議會二讀闖關

2019-06-12 13:03

影／桃園百合、彩虹舞蹈團 受邀波蘭國際藝術節演出

2019-06-12 19:58

台東潮州段電氣化環評通過 預估明年底完工

2019-06-12 15:34

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

基隆修復校官眷舍古蹟 發現神祕階梯、風呂

2019-06-12 23:37

6月19日到6月28日 台北市立動物園將休園10天

2019-06-12 14:12

影／手創療癒38兔 泡泡龍天使劉佩菁要你看見全新的她

2019-06-12 20:39

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

嘉縣焚化爐代處理雲林及廠商垃圾 議員：傳言風風雨雨

2019-06-12 11:36

台中帝國糖廠生態湖乾涸 管制抽地下水

2019-06-13 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top