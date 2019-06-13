銀髮資源中心相助 65歲廚娘進飯店業大展身手

2019-06-13 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



65歲的陳少珍曾從事自助餐廚務工作達10年，最近她想重返職場，卻因年紀關係，投出去的履歷都石沉大海，經勞動部高屏澎東分署的南區銀髮人才資源中心協助下，順利獲得飯店業廚務助理工作，負責配菜烹煮、管控出餐數量、維護廚房環境等，得以再度發揮廚藝專長，陳少珍充滿感謝。

陳少珍40多歲時為賺錢貼補家用，在自助餐店做了10年廚務工作，後為了照顧家人而辭職，這幾年尋找生活重心，希望能找到1份穩定工作，勞動部輔導員與陳少珍晤談，認為她態度積極，求職意願強烈，評估其專長、體力與通勤安全，在她住家鄰近的生活圈下手，找到飯店廚務職缺，與業者溝通後，認為是適合銀髮族的友善職場環境，成功推介至飯店業任廚務助理。

因為擁有豐富廚務經驗，陳少珍在新職場很快就上手，在職場人際互動上也進退得宜，暖化工作氣氛。飯店主管說，受高齡化及少子化影響，公司面臨人力缺口窘境，決定雇用陳少珍，提供她彈性工時，並調整工作方式減少體力負擔，其高穩定性及配合度，是年輕員工學習對象，有助於提升職場人力的穩定度，為公司帶來正向助益。