收容120名心智障礙者 高市燕巢無障礙之家北院明年啟用

2019-06-12 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



可收容120人心智障礙者的高市無障礙之家北院，明年6月可完工啟用。圖／高雄市政府社會局 分享 facebook

以長期照顧身心障礙者、尤其是重度障礙者為主的高雄市無障礙之家，目前只有前鎮區一處，明年中，位在燕巢區的無障礙之家北院第一期工程將完工，可提供120名中度以上心智障礙者24小時住宿式臨托、短托或緊急安置。

高雄市長韓國瑜今（12）日到燕巢區巡視高雄市無障礙之家北院工程，107年開始興建，興建總經費約3億6700萬元，65%由公益彩券基金挹注，餘由公務預算支應。

無障礙之家北院為地下1層地上5層建物，總樓地板面積約1萬1967平方公尺，採立體綠化設計，更融入「家」的設計構想。

韓國瑜說，高雄雄身心障礙市民約14萬人左右，重度的約3萬9000人，將近4萬人，迫切需要一個無障礙空間；感謝岡山榮民之家提供土地讓市府興建無障礙之家北院，明年6月預計第一期工程完成， 可以收120名身心障礙者，這是很好的一步，未來市府會繼續推動照顧弱勢的措施。

無障礙之家主任陳桂英說，北院完工後將採專業團隊及臨托、短托和緊急安置等服務，120名中度以上心智障礙者可採24小時住宿式照顧；北院還有「嚴重情緒行為輔導專區」，協助輔導嚴重情緒行為問題身障者適應機構或社區生活。