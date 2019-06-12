駁二「不尋常料理」展 用不尋常視角體驗食物設計

2019-06-12 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄駁二藝術特區即日起至8月25日，在大勇區C5倉庫當代館推出「不尋常料理 Unusual Dishes」食物體驗設計展，邀請觀眾以五感感知重新認識食物，創作者透過13組不同餐桌，端出一道道食物，邀觀眾咀嚼食物與人、社會環境之間的關係。

展場像是一間供應美味料理的餐廳，但菜單透露接下來的不尋常料理之旅。推開門是間「沒有顏色的甜點店」，餐桌上一道道純白的甜點，使人無法透過色彩來分辨料理的口味，唯一能依靠的只有甜點的氣味，觀賞者回歸最純粹的嗅覺感知，在吐納間感受odor funder氣味製造所精心調配的10道甜點香氣。

卡固高食品模型的「食物來找碴」，考驗著民眾在視覺上對於食物的敏銳度，在6組經典台灣點心模型中，你能看出哪一個才是真的食物嗎？

高市文化局代理局長王文翠表示，在物質生活充裕的現代，單純的「吃」，已經不能滿足人們對食物的渴望，人們同時用眼睛、用相機、用社群軟體來享受美食。藉由「不尋常料理」食物體驗設計展，探討食物承載的文化議題，探索食物帶來的感官體驗，更顛覆民眾對日常的想像。

早起設計的「好好吃注音」，將台灣獨有的注音符號以37種台灣特色小吃擺盤呈現，ㄈ是鳳梨酥、ㄋ是牛肉麵、ㄞ是愛玉，非常有趣。種籽設計的「米曆」環繞展區，輕輕撥動366張漂浮的米料理插畫日曆，如同輕拂稻穗，告訴觀眾米這樣簡單的日常食材，也可以烹調出風情萬種的多變菜色。

展覽中也不乏透過食物來傳達環境議題的作品，洪亦辰、郭怡慧及鄭毓迪共同創作的「100%純汙水製冰所」，採集台灣100個汙染水源地的水製成晶瑩剔透的冰棒模型。RE-THINK重新思考的「30年後的原味海鮮」，呼應未來海洋中塑膠垃圾將比魚類還多的生態浩劫，以詼諧手法將海洋垃圾擺盤組成套餐，暗喻塑膠垃圾不斷進入海洋生物鏈，最後仍會回到我們的餐桌上。