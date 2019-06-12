親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／港警掃射3小時22人傷 二讀會議宣布取消

日職／王柏融第4打席二壘安被換下 單場4支1連5場敲安

駁二「不尋常料理」展 用不尋常視角體驗食物設計

2019-06-12 19:07聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄駁二藝術特區即日起至8月25日，在大勇區C5倉庫當代館推出「不尋常料理 Unusual Dishes」食物體驗設計展，邀請觀眾以五感感知重新認識食物，創作者透過13組不同餐桌，端出一道道食物，邀觀眾咀嚼食物與人、社會環境之間的關係。

展場像是一間供應美味料理的餐廳，但菜單透露接下來的不尋常料理之旅。推開門是間「沒有顏色的甜點店」，餐桌上一道道純白的甜點，使人無法透過色彩來分辨料理的口味，唯一能依靠的只有甜點的氣味，觀賞者回歸最純粹的嗅覺感知，在吐納間感受odor funder氣味製造所精心調配的10道甜點香氣。

卡固高食品模型的「食物來找碴」，考驗著民眾在視覺上對於食物的敏銳度，在6組經典台灣點心模型中，你能看出哪一個才是真的食物嗎？

高市文化局代理局長王文翠表示，在物質生活充裕的現代，單純的「吃」，已經不能滿足人們對食物的渴望，人們同時用眼睛、用相機、用社群軟體來享受美食。藉由「不尋常料理」食物體驗設計展，探討食物承載的文化議題，探索食物帶來的感官體驗，更顛覆民眾對日常的想像。

早起設計的「好好吃注音」，將台灣獨有的注音符號以37種台灣特色小吃擺盤呈現，ㄈ是鳳梨酥、ㄋ是牛肉麵、ㄞ是愛玉，非常有趣。種籽設計的「米曆」環繞展區，輕輕撥動366張漂浮的米料理插畫日曆，如同輕拂稻穗，告訴觀眾米這樣簡單的日常食材，也可以烹調出風情萬種的多變菜色。

展覽中也不乏透過食物來傳達環境議題的作品，洪亦辰、郭怡慧及鄭毓迪共同創作的「100%純汙水製冰所」，採集台灣100個汙染水源地的水製成晶瑩剔透的冰棒模型。RE-THINK重新思考的「30年後的原味海鮮」，呼應未來海洋中塑膠垃圾將比魚類還多的生態浩劫，以詼諧手法將海洋垃圾擺盤組成套餐，暗喻塑膠垃圾不斷進入海洋生物鏈，最後仍會回到我們的餐桌上。

食物設計師詹慧珍精心打造一件可食用的作品「碰碰碰！餐桌上的小行星」，這是一個限量供應的食物實驗計畫，幽暗空間中的圓桌轉盤上漂浮著9顆透明行星，分別代表9種地球上的資源，海洋、陽光、空氣、水、花、森林、土壤、石油及生物多樣性。星球中盛裝著不同口味的琥珀糖供民眾取食，在糖果被取用的同時意味著地球資源的消耗。

作品「食之有未」反映現代人特有的用餐習慣，餐點上桌後總是相機先食，發完文之後再開...
作品「食之有未」反映現代人特有的用餐習慣，餐點上桌後總是相機先食，發完文之後再開動。記者徐如宜／攝影
分享
「沒有顏色的甜點店」端出餐桌上一道道純白的甜點，使人無法透過色彩來分辨料理的口味...
「沒有顏色的甜點店」端出餐桌上一道道純白的甜點，使人無法透過色彩來分辨料理的口味，唯一能依靠的只有甜點的氣味。記者徐如宜／攝影
分享
作品「碰碰碰！餐桌上的小行星」是個限量供應的食物實驗計畫，星球中盛裝著不同口味的...
作品「碰碰碰！餐桌上的小行星」是個限量供應的食物實驗計畫，星球中盛裝著不同口味的琥珀糖供民眾取食，糖果被取用的同時意味著地球資源的消耗。記者徐如宜／攝影
分享

甜點鳳梨酥
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

台灣之光！ 畫家林伯禧 6月「米蘭蒙札」皇宮辦個展

2019-06-12 14:31

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

影／韓國瑜替老人打餐 喊出高雄關懷據點要增至350個

2019-06-12 12:24

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

高市推夜間停車優惠 計次晚上8點後不收費

2019-06-12 11:55

斥資1.8億 恆春公教宿舍將動工

2019-06-11 23:50

文資價值與所有人權益的兩難…審議委員：私產是永遠的問題

2019-06-11 23:41

高市文資提報爆量 軍方就有500處

2019-06-11 23:40

謝謝李老師！又募書7200本 贈金門6校

2019-06-11 23:13

高鐵「難延」？ 潘孟安說重話

2019-06-11 23:04

粵港澳台青企訪韓國瑜 建「11+T」青年合作平台

2019-06-11 20:46

不做生態殺手 澎湖海上平台業者簽結書

2019-06-11 20:20

下鄉住一晚 高雄副市長與教育局長體驗茂林部落生活

2019-06-11 20:01

路旁包袋死雞非禽流感 枋寮雞農被管制直呼衰

2019-06-11 19:35

影／高鐵南延或難延？潘孟安說重話：不來就代表執政無能

2019-06-11 16:48

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／受助13年大恩難報 認恩人為義父送終

2019-06-11 23:18

埔里第三市場大火毀攤商 南投縣府：原地重建最快1.5年

2019-06-11 20:11

小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

台東面臨「滅村」 學者：光地方創生不夠

2019-06-12 00:15

影／發現260公分密毛魔芋 像古代武士手拿長柄槍

2019-06-12 07:33

藍版敬老金自治條例若過關 台北市府擬覆議

2019-06-11 23:54

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

高鐵「難延」？ 潘孟安說重話

2019-06-11 23:04

台中一德洋樓團隊驚傳欠工資 議員：啟動捍衛勞工機制

2019-06-11 22:13

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52

雲林大雨！議事廳漏水、電燈產生火花 議員總質詢嚇壞

2019-06-12 10:20

嘉義製材所 30日開放參觀

2019-06-11 23:34

影／韓國瑜替老人打餐 喊出高雄關懷據點要增至350個

2019-06-12 12:24

基隆市定古蹟校官眷舍 發現神秘階梯及隱藏泡湯風呂

2019-06-12 14:54

基隆綠竹筍種50多年筍農奪冠 生吃就甜不用加醬

2019-06-12 14:36

高雄市府小內閣 公布3新局長人事

2019-06-12 11:59

承載鐵路記憶的生活園區 苗栗火車頭園區先期規畫藍圖

2019-06-11 20:43

不做生態殺手 澎湖海上平台業者簽結書

2019-06-11 20:20

雲林古坑縣道158甲邊坡土石坍方 雙向道封閉搶通中

2019-06-12 11:21

工作遭裁員要離婚 戶政事務所即刻救援挽婚姻

2019-06-12 14:09

公廁免治馬桶幸福盒子遭譏 竹市府：滿足需求獲好評

2019-06-12 17:24

【即時短評】推動廚餘分類 應獎勵社區將生廚餘變黃金

2019-06-12 12:27

台大溪頭設處70年 7月1日當天入園可半價

2019-06-12 15:37

台中廚餘桶風波再起 議員：沒理由花大錢貴又難用

2019-06-11 22:41

發展資安科技 桃園虎頭山創新園區6月18日啟用

2019-06-12 10:54

種樹抗空汙 中市將重質不重量

2019-06-11 23:43

北市「喬蛋」風波擴大 市議會要求柯文哲24日專案報告

2019-06-12 15:27

安平月牙灣竹棚壓死學童 區公所：如有需要將拆除

2019-06-12 16:41

搶答又回嗆 中市府新聞局長遭請出議事廳

2019-06-12 17:55

粵港澳台青企訪韓國瑜 建「11+T」青年合作平台

2019-06-11 20:46

北市府擋不住 國民黨團版重陽敬老金條例下周送議會二讀闖關

2019-06-12 13:03

桃竹苗公園沙坑 強調定期巡查清潔

2019-06-11 23:44

高市文資提報爆量 軍方就有500處

2019-06-11 23:40

違建協調會不見市府高官 北市議員拍桌怒罵

2019-06-12 00:03

夾娃娃機校園50公尺內禁設 桃市通過自治條例

2019-06-12 15:50

北海岸一次過癮4款超值套票明起預購 最低下殺72折

2019-06-11 18:31

國中女生遭誘姦 北市議員痛批通報失靈

2019-06-11 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top