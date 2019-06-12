踏入南迴鐵路時光隧道 枋寮藝文特區辦南迴特展

2019-06-12 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



西起屏東枋寮、東達台東站的台鐵南迴線，1991年12月16日全線開通後，完成台灣環島鐵路網的最後一塊拼圖；在2020年完成南迴電氣化前，屏東縣政府文化處今天起8月11日在枋寮F3藝文特區3號倉庫舉辦「迴-雙東間的鐵路絮語」特展，藉由80多件珍貴的鐵道文物及照片，引領民眾走入南迴鐵路時光隧道，回顧那段專屬雙東間的鐵路發展歷史。

文化處說，南迴線全長共98.2公里，當時的興建過程「遇水造橋，遇山鑿洞」，沿途橋樑多達158座，隧道共38座，其中包含為預防軍方靶場砲擊的嘉和遮體、為防山坡落石如內獅隧道而增設的假隧道；沿線目前仍在營運的各級車站、號誌站共14座，在台東段另有5座已廢止的車站，包括著名的多良車站。

文化處說，南迴鐵路行經西岸的台灣海峽，穿越中央山脈，擁抱東岸的太平洋，一路上交錯的山海景緻令人著迷；尤其是往返枋寮和台東的「藍皮火車」是國內僅存、站站都停的柴油動力平快車，坐在只有電風扇和手動窗戶的車上，穿梭山海之間，慢活品味沿線風光，不僅鐵道迷必來朝聖，很多遊客也愛這一味。

文化處說，這次特別商借台鐵列車長馬世駿的攝影作品及彰化福井鐵道文物館的珍藏物，帶領觀眾走入南迴線，穿梭在屏東與台東的鐵道間，以鐵道攝影、鐵道文學與鐵路文物的視角，一探南迴線的歷史與人文，並感受由影像與文字所娓娓道出的南迴線之美。