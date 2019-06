英國皇家學院巧克力大賽 屏東業者共奪6銀6銅

2019-06-12 16:16 中央社 屏東縣12日電



屏東縣政府今天表示,屏東巧克力品牌福灣巧克力及TC巧鋪日前在英國皇家學院巧克力大賽Academy Of Chocolate(AOC)中,共奪6銀6銅。

縣府表示,英國皇家學院巧克力大賽與世界巧克力大賽International Chocolate Awards(ICA),是巧克力界規模最大兩項巧克力賽事,也是所有巧克力工藝師與愛好者的最高夢幻雙殿堂,今年英國皇家學院巧克力大賽吸引了來自超過46個國家、約1500個產品參賽,比去年增加將近1/3參賽者。

縣府表示,屏東縣可可品牌福灣巧克力今年第2度參賽,在Tree to Bar當中脫穎而出,以「福灣巧克力台灣九號 雙重發酵粗磨70%」與「福灣巧克力台灣八號極致烘培巧克力62%」分別獲得巧克力大賽的銀獎與銅獎佳績,並獲得其他類別4銀5銅的好成績。

另一家可可品牌TC巧鋪則在首度參賽Tree to BarFlavoured類別裡以「台灣花生巧克力60%」獲得銀獎。

福灣巧克力前年及去年曾在「世界巧克力大賽」中奪金,TC巧鋪則在去年的「世界巧克力大賽」亞太區賽可可豆賽中奪銀。

縣府表示,屏東可可產業鏈在縣府長期的推行下,已發展為成熟的觀光莊園,而且是世界可可產區及巧克力製造大國中,唯一可以在短距離且交通便利下,做到Form tree to bar、from been to bar的國家,近年常有農民或巧克力業者使用屏東種植的可可豆,加工製作成巧克力參加國際巧克力賽事。

縣府表示,繼去年後,今年也已向ICA世界巧克力大賽組織爭取世界巧克力大賽亞太區競賽,第2次移地來台灣舉辦,自6月起開始收件,將於8月底9月初進行決賽,比賽由屏東縣政府、農委會水土保持局和世界巧克力大賽組織共同辦理,ICA主席克里斯提(MartinChristy)也期待台灣本次又有更優秀的巧克力作品誕生。