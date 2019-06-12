影／韓國瑜視察岡山榮家 汛期撤離可優先安置

2019-06-12 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



滯留鋒面暴雨襲擊，高雄市岡山、嘉興、阿蓮等部分地區昨淹水，高雄市長韓國瑜今現身岡山榮民之家替百年人瑞慶生，受訪表示，汛期將至，一旦山區暴雨達紅色警戒，必須採取預防性撤離時，岡山榮家已備好70床位，隨時做好安置準備。

韓國瑜表示，高市府起先登記40床位，但岡山榮家準備70床位，還擔心不同家庭生活習慣不同，特意隔出房間，替隨時可能到來的汛期提前準備。

市府社會局進一步說明，山區地質不穩，一旦遇暴雨，隨時可能要撤離居民，岡山榮家距離醫院較近，可收容有醫療需求的撤離居民，包括洗腎病患、糖尿病患、接近預產期孕婦等，均能有1名隨行家屬陪同入住岡山榮家安置點，最多可安置70床。

岡山榮家表示，這裡不僅是榮民之家，更是全民之家，只要高市府有需求，將全力配合。

韓國瑜稍早視察燕巢無障礙之家北區分院工程時，也被問及高雄淹水災情，他表示，「風調雨順看老天爺，國泰民安靠自己努力」，治水工程從今年初就抓緊時間進行，也抓出幾個淹水點，水利局相關單位將盡最大努力，盼在汛期來臨時，能給高雄市民安全、不會淹水的環境。