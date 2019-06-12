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金門學童楊宸安 水彩畫作國際名師驚豔

2019-06-12 10:11中央社 金門縣12日電

10歲金門學童「安安」楊宸安在父親畫家楊文斌薰陶下展現繪畫天分，作品狂野奔放，國際名師驚為天人。父子現在尚義機場藝聯展，民眾直言兒子畫得比父親好，楊文斌引以為榮。

楊文斌曾留學西班牙，25歲返回金門，15年來淡出展場，以教畫為主。他說，安安在7歲以前的塗鴉和一般小朋友沒有兩樣，他還慶幸「兒子以後不要走我這條路」。

可是，楊宸安7歲那年暑假，突然要求楊文斌陪他尋訪金門風獅爺，看到一尊畫一尊，總共畫了一百多尊；隔年，安安又請父親陪他到處寫生，並在父親畫室裡跟著學員一起作畫，每天至少2、3幅作品。

楊文斌不想用制式方法教兒子，他介紹3位當代知名水彩畫家-約瑟夫（Joseph Zbukvic）、阿瓦羅（Alvaro Castagnet）和赫曼（Herman Pekel）的作品讓安安欣賞，其中，安安最鍾愛阿瓦羅的畫作。

看到安安的畫作一如阿瓦羅狂野奔放，用色大膽、線條運用行雲流水，成熟得一點都不像小孩子，楊文斌說，他在兒子身上看到了「老靈魂」。

楊文斌每天在臉書上記錄或直播兒子的創作，他透露，有次約瑟夫看到安安作畫的影音後，馬上分享給阿瓦羅說「你看你看」，意味「這小孩子快超越你了」。安安也因而成為網紅

這次父子聯展共展出楊文斌作品10件、安安作品39件。其中12幅安安的作品已有人收藏，所得將作為教育基金。楊文斌表示，不敢說全世界，至少在亞洲很少看到安安這樣的小畫家，希望藉由展覽，讓藝術家前輩和金門縣府官員注意到金門有如此特別天賦的孩子。

作畫已占安安生活絕大部分，楊文斌說，安安進步的速度令人驚訝，現在不是他要不要繼續走藝術之路，而是他的能量隨時爆發。楊文斌初步規劃安安國中畢業後到台北讀美術班，將來大陸、歐美補充學院知識，勢在必行。

這次展出，有人說「兒子畫得比你好」，楊文斌一方面笑說，恨不得有地洞可以鑽，同時也引以為榮。他說，自己50歲了，應該要有代表作了；這幾年因全心陪兒子，沒時間好好創作；但從安安身上得到動力，等到安安出外深造，他就要專心創作了。

楊文斌、楊宸安父子水彩畫展，現在金門尚義機場公共藝廊展出到7月31日。6月底放暑假時，安安將會到現場作畫。

金門機場網紅

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