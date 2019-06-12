果然甜蜜蜜 屏東復興國小研究糖業發展拿金獎

2019-06-12 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣復興國小組成「甜甜祕密小隊」參加2019台灣學校網界博覽會，以「屏糖找甜頭－尋尋覓覓甜甜祕密」為主題，拿下地方歷史古蹟組金獎，師生歷時五個月準備，除了走訪糖廠、為糖業故事拍影片外，最讓小朋友難忘的是，他們還一起在校園種甘蔗，彷彿真的從頭體驗製糖產業。

復興國小鄰近台糖屏東糖廠，早年就是「台糖公司子弟學校」，今年學校特別以糖業發展為題材，由高志明、張簡碩彥、王慈燕等3位老師指導，再由5年級的李安睿、王予希、鄭宜姍、陳奐宇、洪敏睿、蘇柔伊、張郡哲、張郡軒等8名小學生組成「甜甜祕密小隊」，深入研究屏東糖業的發展脈絡。

甜甜祕密小隊就說，他們有些人並沒有吃過甘蔗，就算吃過，對甘蔗還是很陌生，但是透過專題研究，他們不但走訪萬丹甘蔗育種場，甚至還在校園內種甘蔗，這才知道甘甜多汁的甘蔗原來就是這樣長出來的。

透過老師的指導，他們把實地訪查的記錄轉化成為文章，再架設網站與外界分享，在google關鍵字的搜尋中，學生們就提供了許多第一手的資料，也成為整個活動中十分亮眼的「行動回饋」。