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粵港澳台青企訪韓國瑜 建「11+T」青年合作平台

2019-06-11 20:46聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

由澳門青年企業家為班底的澳門中華青年商會代表團今（11）日到高雄市政府鳳山行政中心舉辦「粵港澳台青年企業家『11+T』高雄經貿合作會議 」，並與國際青年創業協會(香港)及中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心簽署合作意向書，未來要設立港澳台青年產業共創基地，推動兩岸四地青年事業合作發展平台。

中華青年商會代表團總團長譚鎧承表示，「11+T」的「11」代表的是粵港澳大灣區廣東省的9個城市：深圳、廣州、中山、佛山、珠海、江門、東莞、惠州、肇慶及兩個特區香港與澳門，「T」代表台灣；高雄擁有海港，空港、捷運，交通便利，是發展經濟的必要條件，也是發展旅遊業的元素；今年1月26日商總在高雄舉辦「愛鄉 愛土 拚經濟」企業投資台灣-南區會議，確立了高雄是推動「11+T」在台灣的首要根據地。

譚鎧承說，中華青年商會要為青年人建立商貿平台，以青年為主推動粵港澳大灣區與台灣的區域經濟大融合，讓高雄重新點燃活力。

今天在高雄市長韓國瑜、東吳大學校友總會理事長劉吉人見證下，譚鎧承、國際青年創業協會(香港)會長林軍、中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心執行長戴中興三方簽署「港澳台青年產業共創基地設立合作備忘錄」，分別在高雄，澳門及香港合作投資設立港澳台青年產業共創基地，將港澳台的資源、資金、人才匯集在「11+T」平台，與粵港澳大灣區各城市青創基地對接，建立以「共融–文化融合」、「共創–合作創造」、「共享–分享經濟」的制度，推動兩岸四地青年事業合作發展平台。

韓國瑜表示，本來就打算到高雄拜訪的香港澳門青年企業家前一陣子到高雄來，就是希望幫高雄的青年朋友多交一些外面的朋友，港、澳這些朋友結合起來對青年的創業視野、對外面資源的結合，多多少少會有一些幫助，高市府很樂意辦這樣的活動；此次來的7、80位青年企業人士中，有15位第一次到高雄，這樣的活動如多辦幾次之後，他們對高雄印象愈來愈好，對高雄觀光投資、青年創業都會有正面的幫助。

韓國瑜也向到訪的青年企業家說今年10月將成立青年局，目前已募集海內外創業基金2000多萬元，明年預計編列3億元助青年創業，　讓具有想像力、創造力和拼勁的青年能有機會開發事業。

粵港澳台青年企業家『11+T』高雄經貿合作會議在高雄舉辦，市長韓國瑜（前右）表示...
粵港澳台青年企業家『11+T』高雄經貿合作會議在高雄舉辦，市長韓國瑜（前右）表示對高雄觀光投資、青年創業都有正面幫助。圖／高雄市政府提供
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