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下鄉住一晚 高雄副市長與教育局長體驗茂林部落生活

2019-06-11 20:01聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高市副市長洪東煒（右二）與教育局長吳榕峯（右一）在多納部落與校長、區長等人交換意...
高市副市長洪東煒（右二）與教育局長吳榕峯（右一）在多納部落與校長、區長等人交換意見。記者徐白櫻／攝影
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上任第7宿！高雄市教育局長吳榕峯再度前進原住民區關懷學生，副市長洪東煒也跟進，兩人今晚在多納部落與校長、家長座談，聆聽居民需求與想法，晚間則是住宿茂林國中教師宿舍體驗山上生活。茂林3校爭取經費改善設備，全獲得正面回應。

那瑪夏民權國小、桃源興中國小夜宿後，高市教育局長吳榕峰這次的夜宿地點是茂林國中，順道訪視茂林國小與多納國小，晚間還在多納與各校校長、教師與家長座談。高市副市長洪東煒明天將參加多納國小畢業典禮，之後去部落關懷一名單親弱勢學生，今天提早上山住宿。

茂林國中校長王耀英指出，茂林國中校門意象、護欄與階梯年久失修，恐有安全之虞，希望市府協助改善。茂林國小校長洪英雄則希望爭取設置風雨籃球場，讓學生有個不怕刮風下雨的運動場地。

聽取校長意見後，吳榕峰表示，市府會儘速協助茂林國中整修設施，另方面茂林國小的腹地太小，若興建籃球場恐怕會破壞校園景觀，不過實勘發現國小操場跑道損毀，會先撥經費整修跑道，避免學生運動發生危險。外，多納國小希望設置圖書館。副市長洪東煒聽取後表示，希望教育局協助解決。

教育局長吳榕峰今年1月起展開夜宿校園，已陸續前往六龜區六龜高中、茄萣區華德工家、路竹區路竹高中、那瑪夏區民權國小、桃源區興中國小、林園區中芸國中與茂林區茂林國中，茂林國中是夜宿校園的第7站。

茂林國小爭取興建風雨籃球場，教育局長吳榕峰認為整修校內跑道是當務之急。記者徐白櫻...
茂林國小爭取興建風雨籃球場，教育局長吳榕峰認為整修校內跑道是當務之急。記者徐白櫻／攝影
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高市教育局長吳榕峰（後排左三）訪視茂林國小，前往課輔班關心學生。記者徐白櫻／攝影
高市教育局長吳榕峰（後排左三）訪視茂林國小，前往課輔班關心學生。記者徐白櫻／攝影
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高市教育局長吳榕峰第7宿來到茂林國中，晚上在教師宿舍過夜。記者徐白櫻／攝影
高市教育局長吳榕峰第7宿來到茂林國中，晚上在教師宿舍過夜。記者徐白櫻／攝影
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高市副市長洪東煒與教育局長吳榕峯一起上山，齊聚多納國小用餐。記者徐白櫻／攝影
高市副市長洪東煒與教育局長吳榕峯一起上山，齊聚多納國小用餐。記者徐白櫻／攝影
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教育局六龜那瑪夏

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