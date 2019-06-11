下鄉住一晚 高雄副市長與教育局長體驗茂林部落生活

2019-06-11 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高市副市長洪東煒（右二）與教育局長吳榕峯（右一）在多納部落與校長、區長等人交換意見。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 上任第7宿！高雄市教育局長吳榕峯再度前進原住民區關懷學生，副市長洪東煒也跟進，兩人今晚在多納部落與校長、家長座談，聆聽居民需求與想法，晚間則是住宿茂林國中教師宿舍體驗山上生活。茂林3校爭取經費改善設備，全獲得正面回應。

繼那瑪夏民權國小、桃源興中國小夜宿後，高市教育局長吳榕峰這次的夜宿地點是茂林國中，順道訪視茂林國小與多納國小，晚間還在多納與各校校長、教師與家長座談。高市副市長洪東煒明天將參加多納國小畢業典禮，之後去部落關懷一名單親弱勢學生，今天提早上山住宿。

茂林國中校長王耀英指出，茂林國中校門意象、護欄與階梯年久失修，恐有安全之虞，希望市府協助改善。茂林國小校長洪英雄則希望爭取設置風雨籃球場，讓學生有個不怕刮風下雨的運動場地。

聽取校長意見後，吳榕峰表示，市府會儘速協助茂林國中整修設施，另方面茂林國小的腹地太小，若興建籃球場恐怕會破壞校園景觀，不過實勘發現國小操場跑道損毀，會先撥經費整修跑道，避免學生運動發生危險。外，多納國小希望設置圖書館。副市長洪東煒聽取後表示，希望教育局協助解決。