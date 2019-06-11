路旁包袋死雞非禽流感 枋寮雞農被管制直呼衰

2019-06-11 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋寮鄉隆山路一家養雞場，6月1日晚上將死雞包袋放在路旁電線桿，等候化製車載運送至化製場，有民眾發現擔心是無良雞場亂丟病死雞，嚇得通報縣動物防疫所處理，動物防疫所恐有禽流感疫情發生，將該場雞隻採樣送驗及移動管制；家畜衛生試驗所今天通知檢驗為禽流感病毒分離陰性，排除該場有禽流感感染，同時解除移動管制，虛驚一場。

「好端端的，卻被懷疑亂丟病死雞，還被移動管制，有夠衰！」雞農嘆說，當天將死雞包袋放在路旁電線桿，是等候化製車載運送至化製場，結果有人擔心是亂丟病死雞，通報縣動物防疫所處理；可以理解居民的憂心和動物防疫所人員的謹慎，只怪當時沒有等候化製車來再走，錯失當面解釋的機會，事後也不用勞師動眾了。