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路旁包袋死雞非禽流感 枋寮雞農被管制直呼衰

2019-06-11 19:35聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣枋寮鄉隆山路一家養雞場，6月1日晚上將死雞包袋放在路旁電線桿，等候化製車載運送至化製場，有民眾發現擔心是無良雞場亂丟病死雞，嚇得通報縣動物防疫所處理，動物防疫所恐有禽流感疫情發生，將該場雞隻採樣送驗及移動管制；家畜衛生試驗所今天通知檢驗為禽流感病毒分離陰性，排除該場有禽流感感染，同時解除移動管制，虛驚一場。

「好端端的，卻被懷疑亂丟病死雞，還被移動管制，有夠衰！」雞農嘆說，當天將死雞包袋放在路旁電線桿，是等候化製車載運送至化製場，結果有人擔心是亂丟病死雞，通報縣動物防疫所處理；可以理解居民的憂心和動物防疫所人員的謹慎，只怪當時沒有等候化製車來再走，錯失當面解釋的機會，事後也不用勞師動眾了。

動物防疫所李永文所長呼籲縣內養禽場，禽場內如有禽隻異常死亡情形，應儘速通報防疫機關處理，切勿任意棄置，以免造成防疫漏洞散播病原，危害產業行為；任意棄置斃死禽畜，除可依廢棄物清理法裁處外，未向動物防疫機關通報而造成疫病傳播，依「動物傳染病防治條例」最高可處新台幣100百萬元罰鍰，且若場內家禽檢出高病原性禽流感，依同條例第40條規定，被撲殺家禽將不予補償，請養禽業者知法守法，共同維護整體養禽產業安全。

屏東縣枋寮鄉隆山路一家養雞場，6月1日晚上將死雞包袋放在路旁電線桿，等候化製車載...
屏東縣枋寮鄉隆山路一家養雞場，6月1日晚上將死雞包袋放在路旁電線桿，等候化製車載運送至化製場，民眾嚇得通報縣動物防疫所，動物防疫所恐有禽流感疫情發生，將該場雞隻採樣送驗及移動管制，結果虛驚一場。圖／屏東縣政府提供
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禽流感疫情傳染病

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