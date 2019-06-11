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不要懷疑！東港這間文青店 每天只賣飯湯30碗

2019-06-11 07:31聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣東港鎮的飯湯料理，是遊客必嘗的東港美食之一，而在每一個東港人心目中都有一碗屬於自己的飯湯，然而上個月鎮上，出現一間很特別的飯湯店，文青風格裝潢，讓人很難想像竟是販售傳統料理，老闆方瑞仁放棄財經工作，返鄉照顧母親並創業開店，期望做出最夠味的飯湯。

走進東港鎮新生三路小巷內，你可能會對眼前清水模裝潢、柔和採光及舒適空調而感到有點困惑，然而這間文青感很重店面，確實是販售東港飯湯，與一般民眾印象中，吃完一碗飯湯便會大汗淋漓的傳統店面很不一樣。

這間飯湯店老闆方瑞仁，小時學美術，10多年前自東吳大學會計系畢業，過去都在財經領域工作，為了照顧年邁母親，一路由北向南就業，最終回到故鄉東港開起飯湯店，從事前備料、招呼客人、製作餐點、結帳、清潔全都自己來，但老闆希望把食材品質控制在最好，每日僅供應約30碗，有時還不到中午就已全數售罄。

方瑞仁認為，東港最夠味的飯湯，當數地方廟宇所煮出來的，每回有廟會祭典，新鮮的海產、櫻花蝦等配料丟進大鍋煮出來的味道，總令人想一再品嘗，這也是自己正在追尋，希望讓來東港的訪客都能嚐到對道地的口味。

而店名取為「天龍飯湯」看似霸氣，但其實是源自於對父執輩的思念。方瑞仁的爺爺和父親早年經營鉛字印刷店，在沒有電腦列印的年代，家中生意特別忙碌，所以方從小就得負責下廚做飯，因此練就好手藝，如今「天龍印刷」隨科技進步消失了，但方瑞仁回鄉創業時，就堅持要讓「天龍」的名號重現，而店中也擺放了一組鉛字印刷模板，以重溫過去的油墨印刷年代。

老闆方瑞仁，返鄉東港開起文青飯湯店。記者江國豪／攝影
老闆方瑞仁，返鄉東港開起文青飯湯店。記者江國豪／攝影
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文青感很重的天龍飯湯，與吃完飯湯會大汗淋漓的傳統店面很不一樣。記者江國豪／攝影
文青感很重的天龍飯湯，與吃完飯湯會大汗淋漓的傳統店面很不一樣。記者江國豪／攝影
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老闆方瑞仁，返鄉東港開起文青飯湯店。記者江國豪／攝影
老闆方瑞仁，返鄉東港開起文青飯湯店。記者江國豪／攝影
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方瑞仁的爺爺和父親早年經營鉛字印刷店，店中也擺放鉛字模型，重溫過去的油墨印刷年代...
方瑞仁的爺爺和父親早年經營鉛字印刷店，店中也擺放鉛字模型，重溫過去的油墨印刷年代。記者江國豪／攝影
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東港文青

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