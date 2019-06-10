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影／感念一生提攜的貴人 白手起家的他建「感恩園」

2019-06-10 21:06聯合報 記者王昭月╱即時報導

白手起家的高雄市岡山營造公司負責人朱更楠，幼年家貧，一家七口常靠街鄰的米店及雜貨店濟助，讓他感懷在心，事業有成後發願回饋社會，他創設振農慈善會濟助孤貧，還買了兩甲多土地闢為「感恩園」，免費開放各界休閒、採果，紀念人生旅途上曾對他伸出援手的貴人。

朱家感恩園坐落在10號國道田寮交流道附近，鄰近二仁溪畔，園內種有龍眼、火龍果及芒果，亦栽植桂花、七里香，滿園馨香，偌大的草皮可眺望遠山或搭帳棚露營，另有泡茶區及卡啦OK室，完全免費開放各界使用。

10年前朱更楠闢建「感恩園」，主要是希望不勝腳力的家鄉長輩有處園地可以運動休閒，回饋父老的同時也向曾經濟助過他們朱家的老輩表達謝意。

出身高雄阿蓮區的朱更楠說，他父親左腳小兒麻痺，從小靠母親打零工貼補家計，拉拔他們五兄妹，早年幾乎餐餐吃地瓜藷配野菜，但心伯的米店，象叔及次叔的雜貨店常讓他們家賒欠，妹妹吃的米仔麩到上小學才還清錢。每次他要去賒借米糧，幾位叔伯都大方濟助，讓他發願日後有能力一定也會助人。

小三時朱更楠拾荒幫忙家計，揀到雷管炸傷右手，殘缺讓他招來訕笑，但他人窮志不窮，國小畢業就離家當修理怪手的學徒，賺錢幫忙養家，後來開怪手，輾轉踏入營造業。他因工作認真，獲高晟、興富及岡慶等老東家牽成，85年自行創設岡山營造，專營公共工程標案。

一路走來他感念許多對他伸出手援手的貴人，去年並創設振農慈善會，揪業界好友一起行善，傳為佳話。

朱更楠創設的振農慈善會，亦設在朱家感恩園內。記者王昭月／攝影
朱更楠創設的振農慈善會，亦設在朱家感恩園內。記者王昭月／攝影
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朱更楠感念夢中的神農大帝給他人生動力，在朱家感恩園裡建廟供奉，並以振農為名創設慈...
朱更楠感念夢中的神農大帝給他人生動力，在朱家感恩園裡建廟供奉，並以振農為名創設慈善會。記者王昭月／ 攝影
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岡山營造負責人朱更楠，事業有成後成立振農慈善會，濟助孤苦，也闢建感恩園，感念所有...
岡山營造負責人朱更楠，事業有成後成立振農慈善會，濟助孤苦，也闢建感恩園，感念所有曾經扶植過他的貴人。記者王昭月／攝影
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朱家感恩園裡，有涼亭可休憩，有草皮區可烤肉、跑跳及露營。記者王昭月／攝影
朱家感恩園裡，有涼亭可休憩，有草皮區可烤肉、跑跳及露營。記者王昭月／攝影
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岡山營造負責人朱更楠事業有成後成立振農慈善會，濟助孤苦，也闢建感恩園，感念所有曾...
岡山營造負責人朱更楠事業有成後成立振農慈善會，濟助孤苦，也闢建感恩園，感念所有曾經扶植過他的貴人。記者王昭月／攝影
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白手起家的朱更楠，感念一生曾經扶植過他的貴人，特別闢建感恩園，免費開放大家採果休...
白手起家的朱更楠，感念一生曾經扶植過他的貴人，特別闢建感恩園，免費開放大家採果休閒。記者王昭月／攝影
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