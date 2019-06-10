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末代美濃鎮長羅建德辭世 還債1億多元最令鄉親感念

2019-06-10 20:09聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高市前美濃鎮長羅建德辭世，享壽60歲。記者徐白櫻／翻攝
高市前美濃鎮長羅建德辭世，享壽60歲。記者徐白櫻／翻攝
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高雄農田水利會秘書羅建德日前過世，送醫急救無效，家人今天上午決定拔管放棄，親友得知噩耗紛紛感到不捨與難過。《月光山雜誌》發行人林茂芳說，羅建德曾擔任兩屆美濃鎮長，任內償還1億多債務，真的不容易。

羅建德擔任美濃鎮第14、15屆鎮長，縣市合併後轉換跑道，轉任高雄水利會擔任機要秘書。羅疑因感情因素，上月29日在自宅想不開，家人送醫後情況持續惡化，今天拔管返家。親友說，家人宣布18日上午在龍肚自宅舉辦公祭。

高雄縣政府時代，時任美濃鎮長的鍾紹恢與鎮代會主席羅建德立場不同，兩人常在議事廳大聲咆哮，當時羅率反對派鎮代把美濃公所預算項目刪除剩1元，外界高度關注。

美濃公所一度債台高築，4個月付不出員工薪水。2003年，羅建德擔任鎮長時負債1億6千萬元，羅想出「光明燈」號召鄉親認養路燈節省電費，7年鎮長任內開源節流還清負債，2010年縣市合併時還有盈餘款 1億多元。

《月光山雜誌》發行人林茂芳表示，羅建德是有建樹的鎮長，光是償債這點就很了不起，在美濃鎮史占據重要篇幅。獅山里長鍾明福曾擔任鎮代會副主席，當年與羅建德並肩作戰打天下，鍾說，一個走過大風大浪的人選擇這樣離開，內心無比沉痛。

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美濃縣市合併
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