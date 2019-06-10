端午連假小琉球遊客爆量 潛客在珊瑚礁刻名留念遭肉搜

2019-06-10 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



有遊客在珊瑚礁上刻名留念，卻引發眾怒遭到肉搜。圖／翻攝自臉書《靠北潛水》 分享 facebook 屏東縣小琉球這回端午連假，湧進約2.5萬名遊客登島，大量遊客卻也造成當地自然環境的負擔與亂象，有潛客竟在海底珊瑚礁石上刻名留念，遭到網友肉搜；另外，有清潔隊員表示清垃圾清到全身腰痠背痛。

小琉球人口僅1.2萬人，但端午連假3天期間，卻湧入超過小琉球人口數兩倍的遊客量，有居民已對每回連假，島上滿是遊客狀態習以為常，但遊客所產生的垃圾、廢水等破壞海洋生態，甚至部分遊客失控破壞珊瑚礁，令當地居民對小島環境相當憂心。

日前臉書《靠北潛水》中，就有民眾拍下珊瑚礁石，被潛客刻名留念，照片PO出引起網友公憤肉搜，而被搜出的女潛客也在網路上道歉。大鵬灣管理處副處長王玟傑表示，民眾破壞自然資源，可依《發展觀光條例》開罰50萬元以下罰鍰。

然而遊客登島，雖刺激小琉球觀光收入，卻也產生不少負面效應。琉球鄉長陳國在觀察，按每日往來船班限制來看，目前遊客數大應該已達巔峰，若無增加船班，應不會向上增加，10年前島上每日垃圾量約5噸左右，目前一天最多是6到7噸，每周清運2次，不至於再發生垃圾爆量危機。