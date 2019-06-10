中央欲增土開公司董事 韓國瑜：照顧市民利益不會讓步

2019-06-10 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



由高雄港務公司出資51%和高市府出資49%成立的高雄港區土地開發公司，目前有4席董事，但中央最近想增一席勞工董事，被高市府退回。高市長韓國瑜說，希望跟中央協調，照原設計來，如交通部要打破規定，市府必須表達立場，因為要照顧市民利益，這方面絕不讓步。

土開公司目前有4席董事，港務公司和市府各2席，董事長由中央指派，總經理由高市府指派，但如果多1席董事，將讓中央跟地方在土開公司的權力結構生變。

有媒體今下午問韓，中央要增1席董事，市府是否繼續跟中央槓下去？韓國瑜說，「我們不是槓，我們是希望跟中央可以取得協調，還是一樣按照原始設計，中央派董事長、高市府派總經理，那如果交通部想要打破這樣的規定的話，那高市府必須要表達立場，因為我們要照顧高市民的利益，我們絕對在這方面不會讓步。」

韓國瑜下午在17直播接受主持人沈玉琳訪問，原本還要去鋪路，但遇到下大雨，被問到會否覺得掃興？韓說，有一點點，因為現在高雄已經鋪了133條路，大家都在關心、好奇高雄為何一直不停鋪路，節目想來採訪，結果下大雨沒有辦法。」