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市府挨批顧選舉未防疫 高市藍議員籲破千例暫停競選

2019-06-10 14:56中央社 高雄10日電

高雄登革熱疫情拉警報，市長韓國瑜（左）日前曾視察防疫狀況。 聯合報系資料照／記者...
高雄登革熱疫情拉警報，市長韓國瑜（左）日前曾視察防疫狀況。 聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影
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高雄市三民區登革熱群聚感染疫情拉警報，市府團隊成員被批忙著為市長韓國瑜輔選而輕忽防疫，國民黨市議員陳麗娜主張只要單週病例破千，韓應暫停競選活動。

每年雨季後，高雄市就會有防治登革熱問題，5月底高雄市鼎金里確診首例本土登革熱後，鼎金里疫情群聚擴散，截至今天發稿，三民區已有15個確診病例。

韓國瑜說防疫如作戰也到疫區視察防疫，但是，民政局長曹桓榮等放著防疫到花蓮為韓國瑜選舉造勢，受到質疑。

陳麗娜邀衛生局長林立人、曹桓榮等首長今天在市議會國民黨團召開記者會，指民進黨看到黑影就開槍，影響防疫士氣和步調，促市府團隊有效作為防制疫情，主張「如果發生單週病例破千」，促韓暫停競選活動。

她說，高雄市本土登革熱確診16例，尚在控制範圍內，但考量今年是4年一次大流行期，促勿輕忽疫情，104年高雄市登革熱統計近2萬例。

曹桓榮說，配合區里防疫並建構疫情防火牆，增加孳生源檢視次數也擴大防疫範圍等。林立人說，目前尚有5例待採血檢驗，衛生局持續觀測防疫也強制檢視孳生源，衛生局也對未落實防疫者開具56張告發單。

議員提議「單週病例破千」一事，林立人表示，防疫團隊會盡力防制疫情，只要前面控制得好，自然不會有單週破病例千的情形發生。

被質疑不顧防疫顧選舉，曹桓榮表示，韓國瑜對市政很用心，市民有感受到，他強調韓以市政優先、市政出發，（造勢活動和防疫）不會有衝突。

媒體質疑團隊放著防疫去輔選，未來是否還會有輔選行程。曹說將看個人行程，如空檔不會避免。

民進黨高雄市議員鄭光峰受訪表示，防疫工作不分藍綠，促「主帥應讓市民放心，坐鎮高雄」，要韓勿趴趴走，專心市政。

韓國瑜登革熱
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