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黃國昌赴監院控屏縣府包庇 縣府：歡迎快提告但勿影射

2019-06-10 14:03聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

立法委員黃國昌繼上周為了養雞場惡臭南下屏東縣政府抗議後，今天再赴監察院指控屏東縣政府包庇屏東縣議長周典論家族，要求彈劾失職人員，屏東縣政府也隨即召開記者會澄清，縣府發言人黃建嘉表示，如果有涉及不法，請趕快提告，但不要影射性指控、也不要政治性指控。

黃國昌近來頻頻在立院質詢及個人臉書上，直指屏東縣政府包庇縣議長周典論家族，包括周典論的弟弟周土盛承攬縣府工程，違反公務人員利益衝突迴避法，還有周典論的姪女-屏東縣議員周碧雲經營的樂樂養雞場，惡臭問題困擾枋寮鄉民多年，一直無法解決，黃國昌認為都是縣府包庇縱容的結果。

縣府今天上午緊急召開記者會，由縣府秘書長邱黃肇崇、政風處長吳茂興、農業處長黃國榮等人對外說明。

有關周議長的弟弟周土盛承包屏東縣政府工程，縣府說經調查有兩件，其中一件是屏北之星翔鷹步道整備工程規畫，因施工方法不被縣府認同而解約。另一件是東港溪清除布袋蓮工程，依利益衝突迴避法，當時周土盛依法不得承攬，但他並未誠實揭露相關訊息，縣府在查明後，已在今年5月21日主動移送廉政署調查。

目前周土盛現因案被屏東地檢署羈押中，不過其所涉及的案件並非縣府工程。而屏東縣議長周典論日前接受媒體採訪時則說，兄弟之間早已分家，也弟弟的事業，他也從不過問。

至於屏東縣議員周碧雲經營的樂樂養雞場，引來枋寮鄉民抗議多年，因周碧雲是周典論親戚，黃國昌也將其歸納為「周氏家族」，痛指其家族在屏東長期違法濫權。

縣府說，對每一家畜牧場的申請條件及程序都是一樣的，並未厚此薄彼，有關枋寮樂樂養雞場申請變更容許使用，縣府農業處長黃國榮還是呼籲鄉公所盡速完成初審程序，「行政程序完備才能解決問題」。

另外，外傳周碧雲的先生長期承包屏縣營養午餐，經縣府清查，在屏東縣長潘孟安上任後，並沒有任何承攬紀錄，只有周碧雲的外甥經營的鮮大師食品公司有依採購法參與投標，而周的外甥不在利益衝突法二等親內，並未違法。

不過近來時代力量立委黃國昌頂著「戰神」封號，大動作指控屏東縣政府，確實已在網路上引起熱烈討論，而屏東縣政府的見招拆招，到底能不能抵擋黃國昌的隔空打法，已備受關注。

針對立委黃國昌的指控，屏東縣政府召開記者會澄清，縣府發言人黃建嘉表示，如果有涉及...
針對立委黃國昌的指控，屏東縣政府召開記者會澄清，縣府發言人黃建嘉表示，如果有涉及不法，請趕快提告，但不要影射性指控、也不要政治性指控。圖／屏東縣政府提供
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針對立委黃國昌的指控，屏東縣政府召開記者會澄清，縣府發言人黃建嘉表示，如果有涉及...
針對立委黃國昌的指控，屏東縣政府召開記者會澄清，縣府發言人黃建嘉表示，如果有涉及不法，請趕快提告，但不要影射性指控、也不要政治性指控。圖／屏東縣政府提供
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