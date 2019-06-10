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全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

隔22天失2親人 馬如龍兒首露面哽咽：爸交代照顧好媽媽

向海廢說不 澎湖龍門海灣成海水浴場

2019-06-10 13:51中央社 澎湖縣10日電

澎湖龍門後灣的海灘岸際，原本是被海廢漂流物所淹沒覆蓋，龍門社區環保志工化自發性的每天分2班的輪流整理，讓海灣重現昔日的美麗風貌，讓沙灣成為一處天然的海水浴場。

澎湖龍門村長洪瑞達表示，龍門後灣海灘岸際，原本是一處金黃色沙灘，宛如一座彎月型沙灘綿延近2公里，早年還是國軍演訓登陸與戰車演訓的基地之一。但因位處澎湖本島東岸，面臨著澎湖水道，長年被海潮和洋流所帶來的海漂廢棄物所堆積，平時幾乎人煙罕至。

洪瑞達去年當選村長，在今年3月東北季風稍歇後，每天動員社區40多位志工，分上下、午2個梯次前往後灣淨灘。不少志工看到堆疊如山的海廢，異口同聲說「這是要從如何撿起」。洪瑞達只說，這要慢慢來，以分段方式來整理，一天整理多少算多少。

洪瑞達說，龍門後灣的海廢數量之多，其中有處200多公尺的面積，由於海廢推積實在太厚疊，志工們足足花費10天的時間才清理完畢，但皇天不負苦心人，在2個多月的時間，終將近2公里的沙灘，幾乎翻撿一次，其中單單各式 寶特瓶的數量高達有6噸多，這還不包括其他的廢棄漁網、漂流木與保利龍等海廢。

澎湖縣長賴峰偉在視察地方建設時，發現只要澎湖臨海的沙灘或岸際，處處可見堆積有各式各樣的海漂廢棄物，幾乎整個美麗的海岸線都被覆蓋，嚴重影響景觀，因而希望各村里都能主動的淨灘整理。

賴峰偉說，澎湖美麗海灣，最美的就是在沙灘，縱然海漂廢棄物無法避免，但只要有心，把岸際海灘整理的乾乾淨淨，加上清徹見底的海水，這種美景自然而然就會吸引觀光遊客的前來，流連忘返其中。

澎湖縣四面環海，由90座大小島嶼組成，全縣1市5鄉 96個村里，其中有人居住有19座，其餘為無人島，海岸線總長近450公里，除少數村里外，大部份都有臨海的一方。海廢的問題與居民生活上息息相關，縣政府將在22日舉行一場全縣總動員，1市5鄉預計動員5000人一起淨灘，清理沙灘岸際海漂垃圾，讓美麗島嶼恢復昔日潔淨迷人。

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