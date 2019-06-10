不能讓長者挨餓 高雄急募老人餐食送餐志工

2019-06-10 13:54 中央社 高雄10日電



「沒有看到長輩好好的，自己也不能放心吃飯」，高雄一名送餐10年的志工溫馨送溫飽給失能獨居長者，同時了解長輩生活狀況，但目前仍缺人手，高雄市急募老人餐食送餐志工。

為溫馨送溫飽到鄰里每一個角落，高雄市政府社會局長青中心今天發出英雄帖，招募老人營養餐食送餐志工，在未補足人手前先由替代役男暫代，就是不能讓長者餓肚子。

長青中心老人營養餐食志工每週一至週六送餐，每天必須有五組人在中午10時30分至12時，穿梭巷道將營養餐食送到長輩手中，這名送餐10年的志工送餐時與長輩見面，總是先一句問安與關懷，看到長輩好好的，自己才能放心吃飯。

長青中心提供的老人營養餐食包括一主菜、三副菜和一湯，送餐過程並有保溫袋裝箱，每名志工由長青中心提供含油料的公務機車，請志工依排定路線完成老人送餐服務，一趟大約送8至10個便當。如果週日沒有家人陪伴的長者就由居家照顧服務員接手。

長青中心老人營養餐食送餐業務承辦人表示，長青中心的送餐志工平均年齡約60歲，都是以老助老，人生不老，只是年紀較大跑班也不能跑那麼勤，或者要依志工時間上的方便，經盤點線上送餐志工人力出現空缺。

長青中心期待社會各界加入送餐志工行列，邀請大學生、在家工作者、退休族或計程車司機，一天只要一個半小時當愛心志工，送溫飽到鄰里每一個角落。中心提供志工每趟交通費新台幣100元及投保意外險。