夢想成真！ 高雄洲仔濕地水雉孵蛋了

2019-06-10 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



洲仔濕地是唯一在高雄市區的國家級濕地，闢建初期以「水雉返鄉」為目標，而今10幾年過去了，當時的目標已經夢想成真，現在是台灣最南端水雉長期活動、棲息及繁殖地，在高度發展都會核心區保護此珍貴稀有保育類物種，具有重要的生態指標意義，這個園區還有紅隼、彩鷸、鴛鴦、環頸雉、黃鸝、鳳頭蒼鷹等珍貴稀有鳥類所構築的生態系。。

水雉又稱「菱角鳥」和「凌波仙子」，在繁殖季（約每年4月到9月）會換上黑白相間的羽色、金黃色的後頸及長長的尾羽，非繁殖季則披回褐色為主的羽毛，在洲仔濕地有穩定築巢、繁殖、育雛等完整的生活史行為。水雉在交尾後三至四天，母鳥開始下蛋，蛋為蛋梨形，有光澤的古銅色。

養工處說，根據觀察，母水雉一天下一顆蛋，當母水雉在巢中下完4顆蛋後，孵蛋的工作便交由公水雉負責，是鳥界少有的柔情奶爸，公水雉孵蛋的時間約需25-27天，幼鳥才會孵化，幼雛為早熟型，一出生就會跟著公水雉四處活動，在公水雉孵蛋的時間，母水雉可能會和其他的公水雉再行配對、繁殖，是一妻多夫的繁殖方式。

目前在洲仔濕地內觀察到水雉已生了一窩蛋，養工處說，現在正是觀察水雉生態的好時機，洲仔濕地聯繫電話：5822371，或臉書搜尋「洲仔濕地」粉絲團