登革熱疫情嚴峻 藍議員盼勿重蹈陳菊覆轍

2019-06-10 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



目前高雄市有16例登革熱病例，國民黨高市議員陳麗娜提醒民進黨不要看到黑影就開槍、影響防疫士氣與步調，也要求市府團隊拿出有效作為、防制疫情，並希望如果發生單周病例破千的情況，市長韓國瑜應該暫停競選活動，不可重蹈陳菊4年前「顧選舉不顧防疫」的覆轍。

陳麗娜表示，高雄是登革熱流行熱區，每年防疫工作都非常辛苦，目前共發生16個病例，尚在控制範圍內。但今年是4年一次大流行期，陳麗娜舉4年前為例，2015年疫情最高峰時，單周曾創下2559例的記錄，因此今年疫情發展不容輕忽。

陳麗娜並指，無論藍綠執政，都應該給防疫人員最大的支持和鼓勵，適時適度的建議甚至批評都有其必要，但把防疫當政治議題來操作就太過。

她以4年前為例表示，當時疫情剛發生時，國民黨並沒有給當時的市長陳菊及市府防疫團隊任何非難，直到單周病例達647例時，才要求「若單周病例破千，陳菊應辭去小英競選總部主委」、專心坐鎮指揮防治登革熱。然而陳菊當時以「輔選是我的責任」一句話拒絕國民黨的要求，然後繼續全國跑透透的總統、立委輔選行程。

她說，短短8周之內，陳菊全國共跑了16個輔選活動，同時，登革熱病例就由647例衝到了2559例。

她批，4年前當高雄有647例登革熱時，民進黨沒有一字一句批評陳菊全國跑透透的輔選行為，如今看到16例就迫不急待砲轟韓國瑜，這種看到黑影就開槍的做法，是真心關心防疫工作？