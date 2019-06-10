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「友善」癮君子 高市2個月戒菸門診免掛號費

2019-06-10 00:04聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

配合世界無菸日，高雄市衛生局今年除推動吸菸禮節運動，也針對癮君子們提出「友善」措施，即日起至7月31日，全市161家二代戒菸合約機構實施「戒菸門診免收掛號費活動」，估計8周療程可省下6千元的掛號費及藥費補助。

衛生局統計，高市成人吸菸率由106年13.3%（全國14.5%），降至107年的12.0%（全國13.0%）；研究發現，超過7成吸菸者曾嘗試戒菸，但自行靠意志力戒菸成功者不到1成，如透過專業協助與適當藥物使用，成功率則可提升至3成以上。

衛生局表示，二代戒菸是由專業醫療人員提供戒菸貼片、口嚼錠、戒菸藥物等方式，幫助吸菸民眾戒菸，以免除戒菸期間不舒服的戒斷症狀。以一個戒菸療程8周，每次掛號費收取50到150元不等，此次推出免收掛號優惠，等於最多可省下1200元，加上目前的二代戒菸藥費補助，每個療程總計可省6千元，民眾每次看診，僅須繳交最高200元的藥品部份負擔。

為鼓勵吸菸民眾尋求專業服務戒菸，除戒菸門診不收掛號費，衛生局還加碼贈送小豬撲滿一隻，送完為止，期待菸友們重視自身健康，立即行動戒菸，讓自己賺健康、養肥大豬公，並降低身旁親友暴露二手菸及三手菸的危害，詳情請至高雄市衛生局網站查詢或洽社區心衛中心，電話07-7134000分機1651。

高雄市衛生局今年除推動吸菸禮節運動，也針對癮君子們提出「友善」措施，即日起至7月...
高雄市衛生局今年除推動吸菸禮節運動，也針對癮君子們提出「友善」措施，即日起至7月31日，全市二代戒菸合約機構實施「戒菸門診免收掛號費活動」，8周療程可省下千元費用。圖／聯合報系資料照片
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