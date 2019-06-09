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國道六號不可行？ 韓國瑜：是花蓮人的迫切渴望

韓國瑜率市府首長挑戰龍舟賽沒吊車尾 韓：志在參與

2019-06-09 21:25聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長韓國瑜9日帶領局處首長組隊，在愛河進行龍舟表演賽處女秀，與國高中校長隊、家樂福隊及普中教師隊等隊競技，最後以3分21秒49得第3，以1秒之差贏了普中教師隊。韓國瑜笑說「我們覺得志在參與啦！」

韓國瑜在下午5點多抵達愛河畔，先在教練指導下伸展筋骨，擔任鼓手的他接著打鼓暖身，首長們舉槳模擬划槳動作，運動發展局長程紹同則擔任奪標手，韓國瑜啞著聲為大家打氣「嚇嚇叫、首長隊不能漏氣，加油！」

首度登上龍舟比賽的22名首長們，在比賽鳴笛聲後低頭奮力划槳，家樂福隊遙遙領先、國高中校長隊緊跟在後，首長隊在經過司令台前超前普中教師隊，居第三名，台上司儀還開玩笑說「校長隊要不要等一下，不然首長隊會受到威脅哦！」最後首長隊拿第3，以1秒之差險贏普中教師隊。

愛河端午龍舟賽賽程進入第三天，下午2點起舉行大型競技龍舟賽，5點50分起到晚上8點傳統龍舟賽。競技龍舟以冠軍獎金7萬元的公開組較受矚目，前三名為健身工廠、日月光龍舟代表隊及中鋼公司；此外，健身工廠還囊括公開混合組及傳統龍舟社會混合組冠軍（最高額獎金10萬元），為今年最大贏家。

不過，傳統龍舟賽晚間進行到最後一組社會公開組賽事時，賽況激烈，原本也由健身工廠隊拿下冠軍，但因奪標手奪旗後疑似落水，雖一下子就被同船隊友拉起，但過程被民眾拍下向大會投訴，違反選手不能碰到水規定，主辦單位隨即撤下名次公告，將開會重新討論參賽隊伍排名。

高雄市長韓國瑜（右二）擔任市府首長隊鼓手，運動發展局長程紹同任奪標手，與其他3隊...
高雄市長韓國瑜（右二）擔任市府首長隊鼓手，運動發展局長程紹同任奪標手，與其他3隊展開表演賽處女秀，最後以3分21秒49拿下第三名。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜（右二）擔任市府首長隊鼓手，運動發展局長程紹同任奪標手，與其他3隊...
高雄市長韓國瑜（右二）擔任市府首長隊鼓手，運動發展局長程紹同任奪標手，與其他3隊展開表演賽處女秀，最後以3分21秒49拿下第三名。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜擔任市府首長隊鼓手，與其他3隊展開表演賽處女秀，最後以3分21秒4...
高雄市長韓國瑜擔任市府首長隊鼓手，與其他3隊展開表演賽處女秀，最後以3分21秒49拿下第三名，回程時仍受沿岸民眾熱情歡呼。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜龍舟賽愛河
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