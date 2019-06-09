韓國瑜率市府首長挑戰龍舟賽沒吊車尾 韓：志在參與

2019-06-09 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜9日帶領局處首長組隊，在愛河進行龍舟表演賽處女秀，與國高中校長隊、家樂福隊及普中教師隊等隊競技，最後以3分21秒49得第3，以1秒之差贏了普中教師隊。韓國瑜笑說「我們覺得志在參與啦！」

韓國瑜在下午5點多抵達愛河畔，先在教練指導下伸展筋骨，擔任鼓手的他接著打鼓暖身，首長們舉槳模擬划槳動作，運動發展局長程紹同則擔任奪標手，韓國瑜啞著聲為大家打氣「嚇嚇叫、首長隊不能漏氣，加油！」

首度登上龍舟比賽的22名首長們，在比賽鳴笛聲後低頭奮力划槳，家樂福隊遙遙領先、國高中校長隊緊跟在後，首長隊在經過司令台前超前普中教師隊，居第三名，台上司儀還開玩笑說「校長隊要不要等一下，不然首長隊會受到威脅哦！」最後首長隊拿第3，以1秒之差險贏普中教師隊。

愛河端午龍舟賽賽程進入第三天，下午2點起舉行大型競技龍舟賽，5點50分起到晚上8點傳統龍舟賽。競技龍舟以冠軍獎金7萬元的公開組較受矚目，前三名為健身工廠、日月光龍舟代表隊及中鋼公司；此外，健身工廠還囊括公開混合組及傳統龍舟社會混合組冠軍（最高額獎金10萬元），為今年最大贏家。