高雄繩索救援隊比利時奪冠 背後故事感人

2019-06-09 18:55 中央社 高雄9日電



由高雄市消防局特搜隊員與其他縣市消防隊員組成的高雄繩索救援隊，前往比利時參加繩索救援比賽，今天傳回好消息，高雄隊勇奪2019比利時國際繩索競賽總冠軍，背後故事相當感人。

高雄繩索救援隊KRRT（Kaohsiung Rope Rescue Team）3日出發前往比利時參加這項全球最大規模的繩索救援比賽，隊員6日上陣，大會於比利時時間8日晚間宣布冠軍隊為高雄繩索救援隊，國旗也飄揚大會場。

高雄市消防局第四大隊特搜中隊長王伯仁說，消息傳回隊部，包括第四大隊長王宗展等都很振奮，但背後也有洋蔥，這些孩子的舉動令他很感動。

王伯仁說，高雄繩索救援隊員大多是特搜隊員的消防隊員，平時因熱愛繩索救援，都在休假日前往惡劣地形進行攀登和垂降等高難度訓練，除了是興趣，也是磨練救災救難的技藝。

高雄繩索救援隊去年也曾參加這項比賽，王伯仁說，去年獲得第10名，當時隊員是以公假前往比賽，也獲得義消贊助，但隊員回國後因成績不理想都感到不好意思，因此，今年隊員婉拒贊助，以自費自假方式遠赴比利時比賽。

高雄繩索救援隊也有來自嘉義與苗栗的消防隊員支援，全體將士用命，在6日進行體力與技術等關卡比賽，7日再進行包括管子、牆面、城堡、橋等4個情境競技，8日又再進行包括高架橋、水壩和學校等3個情境的競賽，隊員在繩索上攀、斜降等來去自如，在各國高手雲集的賽場脫穎而出。

王伯仁說，這是第13年的比賽，他了解應有各國30隊參賽，被視為繩索救援賽的奧林匹克賽事，奪冠消息傳回他感受到隊員的激動和喜悅。

高雄繩索救援隊今年全隊14人出賽，其中8人比賽、6人後勤。高雄市消防局特搜隊屬於高雄市消防局第四大隊，而第四大隊轄區主要在楠梓和梓官等地區，一旦有特搜任務時特搜隊員也經常跨轄區支援。

繩索救援是一項專精的技藝，除了要精熟繩索打結和吊掛等技巧，更要在模擬的高架橋、隧道、懸崖等地形地勢，進行下降及攀登救援，這些繩索救災救難高手也經常被譽為「蜘蛛人」。