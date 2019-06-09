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高雄繩索救援隊比利時奪冠 背後故事感人

2019-06-09 18:55中央社 高雄9日電

高雄市消防局特搜隊員與其他縣市消防隊員組成的高雄繩索救援隊，前往比利時參加繩索救援比賽，今天傳回好消息，高雄隊勇奪2019比利時國際繩索競賽總冠軍，背後故事相當感人。

高雄繩索救援隊KRRT（Kaohsiung Rope Rescue Team）3日出發前往比利時參加這項全球最大規模的繩索救援比賽，隊員6日上陣，大會於比利時時間8日晚間宣布冠軍隊為高雄繩索救援隊，國旗也飄揚大會場。

高雄市消防局第四大隊特搜中隊長王伯仁說，消息傳回隊部，包括第四大隊長王宗展等都很振奮，但背後也有洋蔥，這些孩子的舉動令他很感動。

王伯仁說，高雄繩索救援隊員大多是特搜隊員的消防隊員，平時因熱愛繩索救援，都在休假日前往惡劣地形進行攀登和垂降等高難度訓練，除了是興趣，也是磨練救災救難的技藝。

高雄繩索救援隊去年也曾參加這項比賽，王伯仁說，去年獲得第10名，當時隊員是以公假前往比賽，也獲得義消贊助，但隊員回國後因成績不理想都感到不好意思，因此，今年隊員婉拒贊助，以自費自假方式遠赴比利時比賽。

高雄繩索救援隊也有來自嘉義與苗栗的消防隊員支援，全體將士用命，在6日進行體力與技術等關卡比賽，7日再進行包括管子、牆面、城堡、橋等4個情境競技，8日又再進行包括高架橋、水壩和學校等3個情境的競賽，隊員在繩索上攀、斜降等來去自如，在各國高手雲集的賽場脫穎而出。

王伯仁說，這是第13年的比賽，他了解應有各國30隊參賽，被視為繩索救援賽的奧林匹克賽事，奪冠消息傳回他感受到隊員的激動和喜悅。

高雄繩索救援隊今年全隊14人出賽，其中8人比賽、6人後勤。高雄市消防局特搜隊屬於高雄市消防局第四大隊，而第四大隊轄區主要在楠梓和梓官等地區，一旦有特搜任務時特搜隊員也經常跨轄區支援。

繩索救援是一項專精的技藝，除了要精熟繩索打結和吊掛等技巧，更要在模擬的高架橋、隧道、懸崖等地形地勢，進行下降及攀登救援，這些繩索救災救難高手也經常被譽為「蜘蛛人」。

比利時高雄市
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