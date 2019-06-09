潮州祭生育補助 屏縣29鄉鎮市發錢鼓勵生孩子

2019-06-09 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣潮州鎮公所宣布明年起發放生育補助，只要設籍在潮州滿一年的父母，每生一胎就可以獲補助1萬元，累計全縣發放生育津貼的已有29個鄉鎮市，每生一胎的補助從5000到3萬元都有，有的鄉鎮甚至是生愈多補助愈多，不過各鄉鎮都意識到補助並無法鼓勵生孩子，只是避免民眾為補助遷戶口的「留人競賽」。

根據上月統計，屏東縣潮州鎮人口是5萬3902人，雖是排名全縣第三，卻是近年來少數人口持續成長的鄉鎮，但是連潮州鎮都不敵周邊鄉鎮紛紛提出生育補助的壓力，最近經代表會決議通過，明年起潮州鎮也要發放生育補助。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，潮州鎮人口一年約有440至450人往生，新生人口只有約220至330人，如果沒有遷入人口，潮州鎮的人口注定要逐年往下掉，所幸這幾年在台鐵高架化、台88通車後，潮州交通愈來愈便利，很多年輕人盤算著與其到高雄揹沈重房貨，不如到潮州買房定居、改通車上班。

去年底潮州鎮人口只有5萬3893人，到今年5月已略增至5萬3902人，不過王建元說，這幾年周邊鄉鎮紛紛祭出生育補助，這雖然不容易達到鼓勵生孩子的目的，但是卻可能吸引民眾遷戶口，如果潮州鎮沒有跟進，很多民眾可能會為了補助遷出。

為了穩定人口成長，潮州鎮公所決定跟進實施，王建元表示，鎮公所是利用春節市集的盈餘推動這項生育補助，以去年春節為例，市集盈餘就有300多萬元，足以支應未來一年的生育補助。