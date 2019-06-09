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李佳芬推薦好書 感觸「人生失敗比成功多 過程最重要」

2019-06-09 16:02聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長夫人李佳芬9日下午出席5月好書《哈佛教我的18堂人生必修課》導讀，李雖罹患重感冒仍現身，她受訪表示，很佩服該書作者尤虹文小小年紀從不放棄的精神，市長希望推薦這本書的原因，並不是說每個孩子都要讀到這麼頂尖的學校才叫成功，重要的是作者在跨領域過程中，克服困難、永不放棄的精神，還有對生命的探索，希望學子能好好閱讀這本書。

媒體問李佳芬，這本書有沒有印證到最近跟市長的心情，她哈哈笑了幾聲表示「人生很難規畫，碰到了就勇往直前，只要做對的事情」，她也說，人生失敗的一定比成功的多，很多事情做了才會發現，最大價值是在努力的過程。李佳芬表示「本來市長也懷抱小小的崇拜，在想要不要來看虹文」，後來決定不要高估自己，還是養好體力，晚上參加龍舟比賽。

有人問李佳芬是否已繳交參與初選500萬保證金，李未回應，強調「希望大家聚焦在這本書」。李佳芬表示，人生失敗經驗一定比成功的多，「人的生命價值在於過程做了些什麼、在生命中留了些什麼，不是非常狹隘的追求功名財富」，能養活溫飽自己時，也能想到精神愉悅，這比什麼都重要，李佳芬說尤虹文年紀輕輕可以體會這麼多，市長特別挑這本書，希望推薦給年輕學子。

《哈佛教我的18堂人生必修課》作者尤虹文出生於高雄，15歲隻身赴美學音樂，卻在申請大學時毅然暫時放下音樂，前往哈佛大學經濟系就讀，作者6年前將這段生命歷程寫成書與大家分享。對於被選為高雄5月好書，尤虹文以「驚喜」形容，此次從紐約回台，與讀者分享自信心、情緒管理課題，以及哈佛之後，幸福人生的真正定義。

遠見‧天下文化創辦人高希鈞及發行人王力行9日也出席導讀，贈送600冊尤虹文的《哈佛教我的18堂人生必修課》、《單飛》兩書，給高雄市高中職學生閱讀，希望透過尤虹文的故事鼓勵年輕學子，在面對生命課題時勇往直前，開拓屬於自己的燦爛天空。

高雄市長夫人李佳芬出席高雄5月好書導讀，表示「人生失敗經驗一定比成功的多，最大價...
高雄市長夫人李佳芬出席高雄5月好書導讀，表示「人生失敗經驗一定比成功的多，最大價值是在努力的過程」，印證韓國瑜最近參與全台多場造勢，似乎有感而發。記者蔡容喬／高雄報導
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高雄5月好書《哈佛教我的18堂人生必修課》導讀，作者尤虹文（左三）親自出席，並由...
高雄5月好書《哈佛教我的18堂人生必修課》導讀，作者尤虹文（左三）親自出席，並由天下文化贈送600冊著作給在地高中職學生閱讀。記者蔡容喬／高雄報導
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李佳芬哈佛大學
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