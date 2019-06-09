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建國國小泥田運動會超特別 會後選出「泥最美」

2019-06-09 14:56聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東市建國國小20對親子共學團的成員，今天展開一場別開生面的泥田運動會，大人小孩全都浸在泥田裡，體驗親近土地的真實感，大人們甚至直接回到了童年，有家長形容「這是水上樂園也玩不到的樂趣」，「大家真的都豁出去了」，還有小朋友意猶未盡說「真的非常好玩」。

建國國小校長施世治利用家中的水稻田收割的空檔，安排學校親子共學團的家長及孩子一起前往「玩泥巴」，施世治說，多數的孩子都是在都市中長大，泥田是什麼樣子，很多小朋友根本沒有體驗過，就連家長接觸的機會都很少，因此他特別安排這場在泥巴田裡舉行的迷你運動會。

比賽項目包括檳榔船競速、水中拔河、泥巴擲準、泥田跳馬及丟椰子殼等，大人小孩以檳榔葉當拖船，在泥田裡競速，等於全身都滾在泥巴裡，還有泥田跳馬、媽媽泥田賽跑等，全場絕無冷場，人人都泡在泥裡，活動同時選出「泥最美」獎，也就是全身沾滿泥巴的人。

獲得「泥最美」獎的4年級學生陳彥安說，剛開始雖然要適應一下，但是後來就一點也不害怕泥巴了，而且還覺得泥巴可以防曬；另外「泥最美」的家長會會長朱憲南也說，大人小孩真的都玩得非常高興。校長施世治表示，泥田運動會主要鼓勵親子們親近土地，未來會安排更多學生體驗土地的美好。

屏東市建國國小親子共學團今天進行一場別開生面的泥田運動會，大人小孩玩泥巴玩得特別...
屏東市建國國小親子共學團今天進行一場別開生面的泥田運動會，大人小孩玩泥巴玩得特別開心，圖為泥田跳馬。圖／建國國小校長施世治提供
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屏東市建國國小親子共學團今天進行一場別開生面的泥田運動會，大人小孩玩泥巴玩得特別...
屏東市建國國小親子共學團今天進行一場別開生面的泥田運動會，大人小孩玩泥巴玩得特別開心。圖／建國國小校長施世治提供
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親子防曬拔河
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