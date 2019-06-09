建國國小泥田運動會超特別 會後選出「泥最美」

2019-06-09 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東市建國國小20對親子共學團的成員，今天展開一場別開生面的泥田運動會，大人小孩全都浸在泥田裡，體驗親近土地的真實感，大人們甚至直接回到了童年，有家長形容「這是水上樂園也玩不到的樂趣」，「大家真的都豁出去了」，還有小朋友意猶未盡說「真的非常好玩」。

建國國小校長施世治利用家中的水稻田收割的空檔，安排學校親子共學團的家長及孩子一起前往「玩泥巴」，施世治說，多數的孩子都是在都市中長大，泥田是什麼樣子，很多小朋友根本沒有體驗過，就連家長接觸的機會都很少，因此他特別安排這場在泥巴田裡舉行的迷你運動會。

比賽項目包括檳榔船競速、水中拔河、泥巴擲準、泥田跳馬及丟椰子殼等，大人小孩以檳榔葉當拖船，在泥田裡競速，等於全身都滾在泥巴裡，還有泥田跳馬、媽媽泥田賽跑等，全場絕無冷場，人人都泡在泥裡，活動同時選出「泥最美」獎，也就是全身沾滿泥巴的人。