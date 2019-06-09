6月求職季開跑 高雄釋出上千職缺

2019-06-09 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



6月進入畢業季，有大批畢業學子準備進入職場找工作，高雄市本周共舉辦9場徵才活動，共有63家廠商釋出上千個職缺，其中，12日在大東捷運站舉辦聯合徵才，共475個職缺；義大醫院一口氣招募30名護理師、5名藥師、5名護佐等職缺；王品、豆府等餐飲集團也有專案徵才，提供畢業生及社會新鮮人就業好選擇。詳情請http://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity，或電洽07-733-0823轉408。

勞工局表示，11日（周二）上午10點到下午1點在小港區公所4樓會議室（高雄市小港區小港路158號，07-7330823#325）及下午2點30分到5點30分，在勞工教育生活中心獅甲會館R7創藝所在（高雄市前鎮區中山三路132號，07-7330823#325）辦理家樂福漢民店及甲一店專案徵才，提供19名服務專員職缺，正職月薪2萬3500元起、兼職時薪150元起。

同天下午2點30分到4點，在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），來來超商徵門市服務人員10人，威合公司徵醫院清潔5人，日安環保工程徵高鐵車廂清潔員15人、環保車司機1人，燁聯鋼鐵徵機械維修人員5人、天車手5人、現場技術人員5人、工程師8人、物性實驗室人員5人。

此外，楠梓就服站徵才更有義大醫院徵護理師30人、藥師5人、護佐5人、事務員5人、技術員5人、照顧服務員5人，新昇發造船徵作業員15人，統一超食代公司徵現場作業員10人，三商家購公司儲備幹部8人、儲備店長5人，台灣福興工業徵組裝線作業員35人、沖壓技術員8人、倉管員4人。

12日（周三）下午2點到4點30分在高雄大東捷運B1（高雄市鳳山區光遠路226號，07-7410243）舉辦聯合徵才，邀台虹科技、頎邦科技、鼎基先進材料、公準精密工業、高雄汽車客運、大鎪科技、國民魚丸料理、義大醫院、新光三越百貨等32家廠商，開出「工程師、藥師、護理師、護士、公車駕駛長、房務員、照顧服務員、站務人員、設計師、行銷課員」等475個職缺，平均薪資達27K以上。

同天10點到下午4點在中區就服站（高雄市前金區中正四路261號1樓，07-2410053） 邀請日本牛丼連鎖速食餐廳「台灣善商すき家 SUKIYA」到站進行專案徵才，提供30名儲備幹部、30名區域限定社員及25名內外場人員職缺，月薪26K起。

13日（周四）上午9點30分到11點在高雄加工出口區第一訓練教室（07-8418227），杰鑫國際物流公司徵倉儲理貨員5人、光頡科技高雄分公司徵工程師6人，元泰發實業公司短期作業員5人，旭宏科技徵作業員3人、沖壓資深儲備人員1人、工程師3人、廢水專責處理人員2人、模具組立人員3人、繪圖人員1人、技術員2人、昶亨科技徵作業員20人、生產操作技術員20人，華東科技作業員5人、志昱科技徵操作工25人。

13日（周四）下午2點到3點30分在高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790）邀豆府餐飲集團到站專案徵才，該公司夢時代店即將開幕，提供23名門市儲備主管、內外場人員職缺，月薪27K起。

同天下午2點30分到4點在三民區寶珠溝里活動中心（高雄市三民區壽昌路2號，07-3837191），日安環保工程徵清潔員11人、司機1人，日月暘電子公司徵生產助理員10人、品質檢驗員10人，日月光半導體徵工程師20人、儲備幹部5人，鄧師傅滷味外場收銀服務員10人、廚房助手5人、儲備幹部5人，住商保全徵百貨商場保全5人，水靈科技徵路邊停車開單員10人、號誌維修員3人，晶城環保徵清潔員6人、家事服務員2人。