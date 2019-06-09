局長不防疫去花蓮幫韓國瑜場勘？ 民政局：疫情監控中

2019-06-09 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



近來高雄市登革熱疫情延燒，市府衛生、環保、民政等跨局處總動員，端午連假期間全數投入防疫工作，不過市議員何權峰日前在臉書質疑，民政局長曹桓榮身為區里指揮中心防疫的最高指揮官，卻隨高雄市長韓國瑜前往花蓮造勢助陣，引發爭議。民政局9日則回應表示，該局積極投入登革熱防治，協助三民區公所支援挹注防治經費及人力，這波疫情都在市府團隊充分掌控中。

韓國瑜8日在花蓮參加挺韓團體舉辦的大型造勢，曹桓榮提前一天到花蓮場勘，了解市長進、出場動線，不料此舉卻被何權峰在臉書質疑「登革熱疫情嚴重，理應防疫的民政局長，幫市長去花蓮場勘場地？」「高雄人你為何不生氣！」

民政局9日上午發表回應說，韓市長對登革熱疫情非常重視，已請秘書長楊明州組特別小組並擔任召集人，民政局也積極投入協助，天天監控疫情發展。此外，曹桓榮也要求副局長源德明及區政科，全力協助三民區公所，並全力支援挹助防治經費及人力。

民政局並表示，這波疫情都在市府整個團隊充份掌控中，特別小組開會基於防疫視同作戰，相關同仁都利用假期作孳生源清除，期快速控制疫情。

根據高雄市登革熱防疫體系規畫，各區區長是行政區區級指揮中心的指揮官，連假期間區公所總動員，與環保局清潔區隊，在三民區登革熱群聚發生區的巷弄內持續清除髒亂點及積水容器，搬運廢棄雜物，9日上午周邊的鼎強、鼎力里也進行再次噴藥作業。