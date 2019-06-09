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「emoji表情符號放暑假」高雄駁二免費展出

2019-06-09 07:43聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「emoji表情符號放暑假」在高雄駁二蓬萊區B6倉庫免費展出。記者徐如宜／攝影
「emoji表情符號放暑假」在高雄駁二蓬萊區B6倉庫免費展出。記者徐如宜／攝影
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emoji（繪文字）用簡單的表情、符號呈現心情，已經成為網路生活文化，每天全球有超過60億個emoji表情符號被使用，「emoji表情符號放暑假」展覽即日起至9月18日，在高雄駁二蓬萊區B6倉庫免費展出。emoji表情符號取得德國授權，首次來台灣與插畫家聯名合作，上百款台灣限量版萌萌噠的可愛商品，只有台灣買得到。

主辦單位表示，表情符號傳達心情的方式，已成為網路生活文化。每天全球有超過60億個emoji表情符號，在行動裝置網路雲端來回穿梭，emoji彷彿是新世代的共通語言，讓訊息更多彩多姿。

大家所熟悉的emoji擁有豐沛的創作資源，來自德國emoji company GmbH公司授權的原創設計就有多達1萬7000多種風格元素，又喜文創工房將之運用發揮在各項商品中，展現多元活潑的品牌特質。

62icon客製化平台邀請了26個品牌創作者共襄盛舉，結合歷史經典及現代大眾的藝術元素。26名插畫家讓本土的設計動能，跟世界級的設計品牌接軌。包括Abujuju阿不啾啾、Molly Yellow黃茉莉、P714星球、Pigx3凹司釘、Sarri love you、Via Fang、y.zhen深夜日常、小八將、水沐柚子、中東王子、巫采蓉、芝麻‧綠豆‧丁點事、怪怪新村BO2、哈妮貓、背寶熊、萌果君Mangoking、想你熊Shiny Bear、傲蕉猴、漂漂老師、塵粒群、橘皮、麋鹿角Milu_J、謝伊琪、藝千、彎彎。

展場有超大型扭蛋、表情符號牆、奇趣互動攝影棚等充滿驚喜歡樂的裝置，還有上百款台灣限量版可愛商品，展覽免費入場，邀請民眾感受被emoji包圍的歡樂氣氛。

「emoji表情符號放暑假」在高雄駁二蓬萊區B6倉庫免費展出。記者徐如宜／攝影
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