曾經每年黃蝶大爆發 地方疾呼維繫黃蝶翠谷生態

2019-06-09 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄美濃黃蝶翠谷是在地景點，根據文獻記載，過去每年會有2次黃蝶「大發生」，民國77年數量更曾高達5000萬隻，傲視全球，但近年氣候劇烈變遷加上生態環境破壞，黃蝶數量日見稀落，美濃愛鄉協進會疾呼，要維繫生態的永續，有賴政府建置統合性平台做更細緻的經營管理。

每年黃蝶大發生的時間約在端午節前後及農曆9月初，黃蝶主要以鐵刀木為食源，只要環境條件適當，1周內就能化育成蝶。而位在美濃的熱帶母樹林，日據時代因廣植鐵刀木，成為黃蝶充足的食源，進而黃蝶群聚，造就「黃蝶翠谷」盛名。

美濃愛鄉協進會總幹事邱靜慧說，2006年的調查顯示，黃蝶翠谷的蝶類多達150多種，以銀紋淡黃蝶為大宗，這與鄰近母樹林廣植鐵刀木有關，但近年母樹林的林木常遭褐根腐病侵蝕，黃蝶食源受到破壞，加上林農老邁，不再補植鐵刀木；另八八風災帶來的洪患，嚴重沖刷河岸，復建過程因未考量到生態所需，新築的堤岸反而阻斷生物跨到河谷，都導致黃蝶族群減少。

「若要維繫黃蝶數量，經營管理策略也應跟著調整」，她期許公部門能建置統整的平台，對黃蝶棲地做出更好的經營管理，才能打穩生態旅遊及休閒產業的根基。