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今深夜變天！鋒面強襲全台將連下六天雨 恐豪雨釀災

曾經每年黃蝶大爆發 地方疾呼維繫黃蝶翠谷生態

2019-06-09 07:39聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄美濃黃蝶翠谷是在地景點，根據文獻記載，過去每年會有2次黃蝶「大發生」，民國77年數量更曾高達5000萬隻，傲視全球，但近年氣候劇烈變遷加上生態環境破壞，黃蝶數量日見稀落，美濃愛鄉協進會疾呼，要維繫生態的永續，有賴政府建置統合性平台做更細緻的經營管理。

每年黃蝶大發生的時間約在端午節前後及農曆9月初，黃蝶主要以鐵刀木為食源，只要環境條件適當，1周內就能化育成蝶。而位在美濃的熱帶母樹林，日據時代因廣植鐵刀木，成為黃蝶充足的食源，進而黃蝶群聚，造就「黃蝶翠谷」盛名。

美濃愛鄉協進會總幹事邱靜慧說，2006年的調查顯示，黃蝶翠谷的蝶類多達150多種，以銀紋淡黃蝶為大宗，這與鄰近母樹林廣植鐵刀木有關，但近年母樹林的林木常遭褐根腐病侵蝕，黃蝶食源受到破壞，加上林農老邁，不再補植鐵刀木；另八八風災帶來的洪患，嚴重沖刷河岸，復建過程因未考量到生態所需，新築的堤岸反而阻斷生物跨到河谷，都導致黃蝶族群減少。

「若要維繫黃蝶數量，經營管理策略也應跟著調整」，她期許公部門能建置統整的平台，對黃蝶棲地做出更好的經營管理，才能打穩生態旅遊及休閒產業的根基。

美濃愛鄉協進會於1995年創設美濃黃蝶祭，當時是為反建美濃水庫而辦的生態祭典，表達對人類破壞自然的反思，22年來則轉化為守護自然、尊重物種的積極行動，今年祭典更重返黃蝶翠谷，引領群眾重新與溪河對話、互動 ，期待高雄市府團隊建立符合生態需求的保育方針，建置黃蝶翠谷為自然公園，讓美濃的生態能永續傳承。

2019美濃黃蝶祭以「動身」為主題，引導民眾重新與溪流互好。記者王昭月／攝影
2019美濃黃蝶祭以「動身」為主題，引導民眾重新與溪流互好。記者王昭月／攝影
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每年黃蝶大發生季節，黃蝶會棲聚在美濃黃蝶翠谷溪床中。記者王昭月／攝影
每年黃蝶大發生季節，黃蝶會棲聚在美濃黃蝶翠谷溪床中。記者王昭月／攝影
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