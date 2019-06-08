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異業合作 乞龜與巧克力的美好相遇

2019-06-08 23:53聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

異業合作已經是目前市場行銷的趨勢，近年來致力推廣文創商品的高雄意誠堂關帝廟，與寒軒國際飯手合作美食伴手禮，成功打造出具有話題又吸睛的廟宇伴手禮，也希望透過這樣的合作方式，創造文化交流，企業雙贏的局面。

小巧可愛的伴手禮，是寒軒國際飯店西點主廚莊健宏，為高雄香火鼎盛的意誠堂關帝廟研發打造的專屬伴手禮。高雄意誠堂關帝廟以乞龜活動聞名，每年的元宵節推出的乞龜及遷龜活動，吸引全國各地的民眾前來參與。

高雄意誠堂關帝廟主委洪榮豐表示，民間習俗中「龜」主要代表著長壽，在民間祭典和生命禮俗中，經常以龜圖像或祭品表示延年益壽，但以往的乞龜大都是用米或是餅乾類的食材打造，且分量較大，這次跨界與五星級寒軒國際飯店合作，沒想到廚師居然能巧手用巧克力打造出，小巧可愛又好吃的巧克力龜，超級吸睛。

寒軒國際飯店行銷企劃經理徐碧蓮表示，為了配合意誠堂的五行概念，設計出配合金木水火土的巧克力龜，象徵五行顏色的白綠黑紅黃，其中黑和白是使用了黑白巧克力，另外三種顏色，使用抹茶，芒果及草莓果汁濃縮粉調和而成，上面再貼上食用金箔。

除了五行巧克力烏龜外，寒軒國際這次還為意誠堂關帝廟設計另一款烙印廟方LOGO的專屬伴手禮，這個以高雄大樹新鮮鳳梨，做成的鳳梨和菓子，一口咬下，可以吃到用鳳梨酒醃漬過的鳳梨乾，甜香風味十足，未來將作為廟方餽贈國外貴賓的最佳伴手禮。

小巧可愛又好吃的巧克力龜，超級吸睛。記者謝梅芬／翻攝
小巧可愛又好吃的巧克力龜，超級吸睛。記者謝梅芬／翻攝
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高雄意誠堂關帝廟，與寒軒國際飯手合作美食伴手禮，成功打造出具有話題又吸睛的廟宇伴...
高雄意誠堂關帝廟，與寒軒國際飯手合作美食伴手禮，成功打造出具有話題又吸睛的廟宇伴手禮。記者謝梅芬／翻攝
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伴手禮巧克力鳳梨
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