影／美濃黃蝶祭文化底蘊深 高市府想打成 「世界品牌」

2019-06-08 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



始於反建美濃水庫而辦的高雄美濃黃蝶祭，走過22年後化為積極的環境守護運動，今年祭典更重返黃蝶翠谷，引領群眾重新與溪河對話、互動 。首次參與的高雄市副市長葉匡時感受到美濃客家文化的深厚底蘊與愛鄉人士的旺盛生命力，期許能將美濃黃蝶祭打造成「世界品牌」， 永續傳承。

美濃黃蝶祭昨於雙溪母樹林園區揭幕，今年以「動 身‧里山多樣性」為主題，並規畫森林區」與河流區雙現場，透過公民參與模式向土地致敬。

美濃黃蝶祭由美濃愛鄉協進會於1995年創設，當時是為反建美濃水庫而辦的生態祭典，表達對人類破壞自然的反思，22年來則轉化為守護自然、尊重物種的積極行動。

今年祭儀擴大參與面，邀藝術家林彥伶率學員在雙溪母樹林推出藤編裝置「我們在樹上織了一個夢」；龍肚國小退休教師許文淵創作「共線無限」裝置藝術，傳達生態永續概念。更由返鄉作家劉崇鳳、自然引導工作者陳匡洵偕「身聲工作坊」以大地為舞台進行即興表演，以前衛的方式與傳統祭儀對話。

行政院客委會主委李永得、立委邱議瑩及高雄市副市長葉匡時等人參與黃蝶翠谷生態公約宣誓，並帶頭卸去鞋襪「走河」，將象徵黃蝶的文心蘭拋撒空中，許願護水、愛鄉。