締造「爛地變亮點」傳奇 林邊光采濕地協調破局縮水

2019-06-08 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



88風災重創屏東縣林邊鄉，火車站後方大片地成「爛地」，前縣長曹啟鴻推動成為具環保、生態、綠能、藝術、文化等主題的林邊光采濕地，寫下「爛地變亮點」的成功經驗，不料6年租約到期後，因地主要求調漲租金協調破局，10公頃園區縮減為2.5公頃，林仔邊自然文史保育協會也退出經營管理；縣府強調，並非走到終點，而是調整腳步再出發，10月起再受理民眾預約參訪。

林邊鄉2009年因莫拉克風災海水倒灌、地層下陷，火車站後方大片公私地成「濫田」，當時由林仔邊文史工作室挨家挨戶拜訪地主後獲承租6年，除了導入公共藝術外，並與縣府整合發展太陽能光電、風力、氫能與生質能源等營造成大型濕地生態公園，建構自給自足可運轉3天的智慧微電網，曾獲APEC智慧電網類銀質獎，並在106年獲環保署再生前源示範園區環境教育場域認證。

去年2月租約到期，面積逾7公頃的私人土地因地主希望調漲租金，從原本1年租金1分地6000元調漲為6萬元，負責營運管理的林仔邊自然文史保育協會認為難以負擔，協調無法達成共識，縣府也無力購買，加上林仔邊自然文史保育協會也決定退出營運管理，在濕地旁租地推動食農教育等，讓人對光采濕地的前景感到憂慮。