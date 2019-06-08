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高雄大學建築系畢展「築溫」 賦予西子灣隧道建築溫度

2019-06-08 17:23聯合報 記者徐如宜╱即時報導

國立高雄大學建築學系畢業設計展「築溫」今天開幕，別出心裁的選擇了西子灣隧道作為畢業設計的展覽場域。建築系教授陳啟仁表示，西子灣隧道是高雄市城市發展的重要空間故事載體，畢業展在此探討都市紋理與社會環境議題，顯得格外有意義。

高雄大學建築系主任陳逸杰表示，今年的畢業設計主題包括：文資活化產業再生、社會福祉空間、都市紋理的縫合、社會住宅議題與都市節點的空間轉化等面向，不同的議題展現了這群即將畢業的建築社會新鮮人，對社會及環境的關懷與敏感度。

曾主持「歷史建築西子灣隧道及其防空設施修復及再利用計畫」的建築系教授陳啟仁指出，西子灣隧道與周邊的防空設施，見證了1928年竣工的壽山洞，從日治時期至1960年代的軍事建設與冷戰歷史，是高雄市城市發展的重要空間故事載體。希望民眾在參觀學生們的作品之餘，也能親臨歷史場域，共同見證城市發展。

學生在西子灣隧道長長的甬道隔室裡，布置多元作品。畢業展總召陳虹褚表示，在西子灣隧道舉辦成果展，與其他展覽的氛圍不同，同學們覺得是很特別的經驗。他的作品「廠域所在」是以中油高雄煉油廠為主題，將舊廠區廠房以型態分類作基地範圍收斂，以廠區再生上位計畫出發配置新機能，將最大廠房焊鉚工廠規畫為「中油產業博物館」。

建築系畢業生林修竹的作品「Rolling in the City實驗性社會住宅」，是結合可動式建築與共享概念的實驗住宅，重新思考社群間私密與公共的共享空間，並於其中創造空間自明性。參展人還包括詹千慧、蕭愷晴、郭芸廷、李宗桓、葉洺郃、劉品妤、李祈霖、黃宜婷、林沛均、李宥瑮。展期至6月13日，每天上午9點半到下午4點半。

高雄大學建築系畢業生陳虹褚表示的作品「廠域所在」，以中油高雄煉油廠為主題，將最大...
高雄大學建築系畢業生陳虹褚表示的作品「廠域所在」，以中油高雄煉油廠為主題，將最大廠房焊鉚工廠規劃為「中油產業博物館」。記者徐如宜／攝影
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國立高雄大學建築學系畢業設計展「築溫」，在西子灣隧道展出。記者徐如宜／攝影
國立高雄大學建築學系畢業設計展「築溫」，在西子灣隧道展出。記者徐如宜／攝影
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建築系畢業生林修竹的作品「Rolling in the City實驗性社會住宅」...
建築系畢業生林修竹的作品「Rolling in the City實驗性社會住宅」，是結合可動式建築與共享概念的實驗住宅。記者徐如宜／攝影
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國立高雄大學建築學系畢業設計展「築溫」，別出心裁選擇在西子灣隧道展出。記者徐如宜...
國立高雄大學建築學系畢業設計展「築溫」，別出心裁選擇在西子灣隧道展出。記者徐如宜／攝影
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