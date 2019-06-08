高雄大學建築系畢展「築溫」 賦予西子灣隧道建築溫度

2019-06-08 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國立高雄大學建築學系畢業設計展「築溫」今天開幕，別出心裁的選擇了西子灣隧道作為畢業設計的展覽場域。建築系教授陳啟仁表示，西子灣隧道是高雄市城市發展的重要空間故事載體，畢業展在此探討都市紋理與社會環境議題，顯得格外有意義。

高雄大學建築系主任陳逸杰表示，今年的畢業設計主題包括：文資活化產業再生、社會福祉空間、都市紋理的縫合、社會住宅議題與都市節點的空間轉化等面向，不同的議題展現了這群即將畢業的建築社會新鮮人，對社會及環境的關懷與敏感度。

曾主持「歷史建築西子灣隧道及其防空設施修復及再利用計畫」的建築系教授陳啟仁指出，西子灣隧道與周邊的防空設施，見證了1928年竣工的壽山洞，從日治時期至1960年代的軍事建設與冷戰歷史，是高雄市城市發展的重要空間故事載體。希望民眾在參觀學生們的作品之餘，也能親臨歷史場域，共同見證城市發展。

學生在西子灣隧道長長的甬道隔室裡，布置多元作品。畢業展總召陳虹褚表示，在西子灣隧道舉辦成果展，與其他展覽的氛圍不同，同學們覺得是很特別的經驗。他的作品「廠域所在」是以中油高雄煉油廠為主題，將舊廠區廠房以型態分類作基地範圍收斂，以廠區再生上位計畫出發配置新機能，將最大廠房焊鉚工廠規畫為「中油產業博物館」。