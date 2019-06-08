端午連假墾丁高房價坑遊客？ 業者出面解釋了

2019-06-08 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁觀光旅遊業近幾年呈現空前低迷，3家五星飯店去年營業額均創下歷年最低紀錄，業者紛紛祭出優惠價挽回市場，今年第一季來客數已出現回溫；昨天開始的3天端節連假，墾丁核心地區飯店前2天都滿房，民宿也有八成住房率，有消費者發現飯店在端節連假和暑假周五、六日的房價動輒上萬元，抨擊趁機「砍殺」消費者，宣稱降價只是騙人話術；業者解釋是依市場機制。

受廉航興起、陸客持續下跌、國旅市場衰退等多重因素影響，屏東墾丁觀光產業近幾年叫苦一片，不僅旅宿業陸繼傳出「下架」或轉租，墾丁地區3家五星級飯店去年營業均創下歷年新低；還好交通部觀光局去年11月推出「暖冬遊」至12月，之後延長至1月，4至6月又加碼春遊補助，加上旅宿業者紛紛祭出超殺優惠，最貴的假日都以平日計算，約拉抬二成住房率。

墾丁一家星級飯店主管說，去年年營業額大家都掉到歷年最低，還好年底有交通部的暖冬旅遊補助，接下來台灣燈會在屏東延續墾丁旅遊熱潮，今年包括春節、228、清明和端午等連假，幾乎都滿房，墾丁地區民宿也有八成住房率，從墾丁國家公園第一季旅遊人次較去年同期成長15萬觀察，加上業者大打價格戰，淡旺季房價全面下跌，研判今年會「觸底反彈」。

有網友在網路po文指墾丁旅遊過去最為人詬病之一就是房價貴得太離譜，市場暴跌後宣稱紛紛降價，但五星飯店在包括端節的連假和即將到的暑假周五、六，房價依賴動輒上萬元，抨擊飯店趁灸手可熱的連假日訂房熱，以高價「砍殺」消費者，毫無親民誠意；不少網友留言附合，這就是為何墾丁遊客暴跌的原因之一。