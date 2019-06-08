愛河龍舟拔河健身工廠蟬聯冠軍 選手：比陸上拔河還累

2019-06-08 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



2019高雄愛河端午龍舟嘉年華「龍舟拔河賽」今天登場，36隊分6組進行，實力懸殊的隊伍在10秒內就決勝負，實力相當的拉滿1分鐘還是未將對手拉進中心警戒區，只好以誰將對方龍舟拉近中心標點為勝利。最後健身工廠隊贏得公開男子組冠軍，公開女子組冠軍是上海中醫藥大學隊。

龍舟拔河賽分為公開男子組、公開混合組、公開女子組、大專混合組、健康混合組以及青少年混合組。每隊6名選手，以及1名在岸上的「牽引手」，船尾與船尾用繩索綁在一起對拉，選手背對背往前划，限時60秒，看哪隊能將對手龍舟拖向自己水域就算贏。

高雄市運動發展局表示，龍舟拔河比賽又稱「7人制龍舟比賽」，有如陸上的拔河比賽，比賽具趣味性，又不需要花太多的時間。岸邊啦啦隊瘋狂吶喊，龍舟選手使力划槳漲紅了臉，勝負只在咫尺間。

選手們說，龍舟拔河比陸上拔河還累，因為在舟在水上還要克服重心問題。

去年龍舟拔河比賽，最受矚目的公開男子組，由健身工廠奪冠，日月光拿到第二名，兩隊今年捲土重來，勁敵相見，分外眼紅！最後還是由健身工廠隊蟬聯公開男子組冠軍，日月光龍舟代表隊飲恨屈居亞軍，第三名是海軍反潛航空大隊招募中隊。