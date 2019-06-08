影/新市白蓮霧節很熱鬧 白蓮霧產量少要吃要趁早

2019-06-08 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南新市白蓮霧節今天在新市區三里聯合活動中心登場，以「競賽市集FUN一夏」為主題設計趣味競賽與在地二手「戀物市集」，一早就有數以千計民眾到場，市長黃偉哲也到每一攤試吃、推薦在地的白蓮霧與洛神花等特產，直呼過癮，呼籲大家都來台南遊玩吃特產。

主辦單位除了設計「白蓮霧擲筊杯」等趣味活動 ，還開放新市區居民申請設攤，在會場販售具有使用價值物資，為鼓勵鄉親一起來參與，還有40多吋電視、多段變速腳踏車等禮物抽獎。

白蓮霧樹產季約每年6月至7月，新市區早年栽種大批白蓮霧樹，隨著地方發展陸續砍除，經造冊列管共有88株，一度銳減剩50多株，近20年前公所、農會聯手搶救、復育推廣，同時安排白蓮霧節產業活動，目前栽種約4公頃，估計已800多株。

已連辦16年的「 白蓮霧節」，今年還是有大批鄉親到場，排隊等著吃白蓮霧、試喝白蓮霧茶，身兼產銷班長的新市里長鄭明堂，則運來數百斤鮮採白蓮霧、還有白蓮霧乾、白蓮霧茶給民眾品嘗，雖然東西好吃，但試吃的人多、買的人少。

白蓮霧一斤賣250到300元有鄉親嫌貴，但其實栽培管理白蓮霧非常費工、產量又少，農民種植是希望在地特產不要消失，根本不是為了賺錢。