高醫小醫師雙語教學體驗營 小朋友學醫學單字與知識

2019-06-07 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「nurse護士、doctor醫師、wound傷口！」高雄醫學大學附設中和紀念醫院與高雄市三民區愛國國小合作舉辦「高醫小醫師雙語教學體驗營」，師生利用課後時間到醫院學習CPR心肺復甦術、血壓測量和傷口照護等課程，小朋友除了體驗醫學相關技術，還學到了許多醫學英文單字。

呼應高雄市長韓國瑜倡導的雙語教學，落實英語教育至國小，高醫特別將英文融入課程中。小朋友領到醫師袍非常開心，很好奇：小學生會有高血壓嗎？傷口應該怎麼照護？有人昏倒在路上該怎麼辦？主治醫師李敏生和護理部督導謝生蘭一一為孩子解答。

學童李雨柔實際體驗CPR心肺復甦術，覺得假人安妮按起來很軟，但按完好累啊！學童盧泓源對傷口照護課程很感興趣，因為可以幫別人照顧傷口，但當醫師實在太累了。

愛國國小教師曹秀美表示，這是第一次和高醫合作，學員主要是三到六年級的小朋友，老師也都需要時時進修，才能在校園發生意外時派上用場。