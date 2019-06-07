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高醫小醫師雙語教學體驗營 小朋友學醫學單字與知識

2019-06-07 19:35聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「nurse護士、doctor醫師、wound傷口！」高雄醫學大學附設中和紀念醫院與高雄市三民區愛國國小合作舉辦「高醫小醫師雙語教學體驗營」，師生利用課後時間到醫院學習CPR心肺復甦術、血壓測量和傷口照護等課程，小朋友除了體驗醫學相關技術，還學到了許多醫學英文單字。

呼應高雄市長韓國瑜倡導的雙語教學，落實英語教育至國小，高醫特別將英文融入課程中。小朋友領到醫師袍非常開心，很好奇：小學生會有高血壓嗎？傷口應該怎麼照護？有人昏倒在路上該怎麼辦？主治醫師李敏生和護理部督導謝生蘭一一為孩子解答。

學童李雨柔實際體驗CPR心肺復甦術，覺得假人安妮按起來很軟，但按完好累啊！學童盧泓源對傷口照護課程很感興趣，因為可以幫別人照顧傷口，但當醫師實在太累了。

愛國國小教師曹秀美表示，這是第一次和高醫合作，學員主要是三到六年級的小朋友，老師也都需要時時進修，才能在校園發生意外時派上用場。

高醫社會服務室主任劉姵均表示，為了讓小學生接觸不同於學校的雙語健康教育課程，並與社區敦親睦鄰，特別與高醫附近的愛國國小合作這個體驗營，啟發小學生學習醫學知識與多元文化語言的樂趣，讓孩子擁有不同於書本、學校及教室的醫學體驗。

小朋友們互相幫對方照護傷口，瞭解傷口照護需要使用的工具和方法。圖／高醫提供
小朋友們互相幫對方照護傷口，瞭解傷口照護需要使用的工具和方法。圖／高醫提供
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高雄醫學大學附設中和紀念醫院與高雄市三民區愛國國小，合辦「高醫小醫師雙語教學體驗...
高雄醫學大學附設中和紀念醫院與高雄市三民區愛國國小，合辦「高醫小醫師雙語教學體驗營」。圖／高醫提供
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小朋友學習心肺復甦術CPR。圖／高醫提供
小朋友學習心肺復甦術CPR。圖／高醫提供
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高醫醫師高雄市
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