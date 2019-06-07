愛河龍舟嘉年華開幕 拍照打卡分享有機會抽到黃金對戒

2019-06-07 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」今天下午5點開幕，包括龍舟拔河、競技及傳統龍舟競賽，共有132隊、3135名國內外選手參賽，競逐150萬元總獎金。民眾在會場拍照打卡分享，還有機會抽到囍字黃金對戒、錢珠黃金手鍊等獎品。

愛河端午龍舟嘉年華開幕由副市長洪東煒主持，活動代言人藝人夏光莉與南台灣藝術舞蹈團一起演出。愛河兩岸與高雄橋、中正橋上，擠滿觀賽的民眾，為選手們吶喊加油。

6月8日上午8點到11點半進行「龍舟拔河」比賽，下午2點至晚上9點半是龍舟直道競速預賽。6月9日下午2點到晚上8點，進行龍舟直道競速決賽；傍晚6點的表演組比賽，競賽隊伍有市府首長隊、家樂福隊、國高中校長隊與普門中學教師龍舟隊；晚上8點半舉行閉幕頒獎典禮。

6月7日至9日每天下午1點到晚上10點，河東路及河西路的中正四路至五福三路段，全線車道進行交通管制，禁止車輛停放並請自行車配合改道，請用路人注意。活動訊息可查詢運發局官網。