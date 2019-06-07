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那瑪夏頒發文化貢獻獎 一家兩兄弟雙雙獲獎

2019-06-07 19:21聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

原住民語言傳承不易，高雄市多族語言已被列入「瀕危語言」，卜袞與韃虎兩兄弟在布農族語教學與文學創作上努力不懈，那瑪夏區公所今天在射耳祭活動上頒發「布農族文化貢獻獎」，感謝二人在文化保存的付出與努力。

高雄有那瑪夏、桃源與茂林三原住民區，高市原民會主委吳慧琴指出，拉阿魯哇、卡那卡那富是原住民第15族與16族，人數不多，茂林魯凱族則是三部落語言皆不同，另有居住在高雄市區的卑南族語也有傳承危機，這些族群語言皆列入「瀕危語言」，語言傳承非常重要。

相較其他瀕危族語，布農族的族語保母人數多，學校單詞競賽表現也優異，族語老師扮演重要角色。那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛表示，為感謝為傳統文化付出的布農族人，今年特別頒發文化貢獻獎給卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端與韃虎‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端，肯定兩人貢獻。

卜袞與韃虎是親兄弟，韃虎從事族語教學20幾年，長期參與學校與社區語言教學，連家中3歲小孩都會說流利布農族語。他表示，愈來愈多年輕人不太講族語，很憂心語言斷層，獲得此獎悲喜參半，希望以後更多人投入族語保存與推動。

另一獲獎人卜袞正在南投調查布農族遺址，1984年投入祭儀研究與八部合音推廣至今，平日收集布農文學與創作詩歌。卜袞說，家族男子全會唱八部合音，每年固定舉辦新年祭儀投入文化工作很難被外界看見，這個獎項是很大的鼓勵與獎勵。

高市原民會主委吳慧琴（中）頒發那瑪夏布農族文化貢獻獎，受表揚人分別為韃虎（左一）...
高市原民會主委吳慧琴（中）頒發那瑪夏布農族文化貢獻獎，受表揚人分別為韃虎（左一）與卜袞，後者在南投調查文化遺址，由侄子（右一）出面代領獎座。記者徐白櫻／攝影
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語言布農族人原住民語
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