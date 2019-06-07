那瑪夏頒發文化貢獻獎 一家兩兄弟雙雙獲獎

2019-06-07 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



原住民語言傳承不易，高雄市多族語言已被列入「瀕危語言」，卜袞與韃虎兩兄弟在布農族語教學與文學創作上努力不懈，那瑪夏區公所今天在射耳祭活動上頒發「布農族文化貢獻獎」，感謝二人在文化保存的付出與努力。

高雄有那瑪夏、桃源與茂林三原住民區，高市原民會主委吳慧琴指出，拉阿魯哇、卡那卡那富是原住民第15族與16族，人數不多，茂林魯凱族則是三部落語言皆不同，另有居住在高雄市區的卑南族語也有傳承危機，這些族群語言皆列入「瀕危語言」，語言傳承非常重要。

相較其他瀕危族語，布農族的族語保母人數多，學校單詞競賽表現也優異，族語老師扮演重要角色。那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛表示，為感謝為傳統文化付出的布農族人，今年特別頒發文化貢獻獎給卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端與韃虎‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端，肯定兩人貢獻。

卜袞與韃虎是親兄弟，韃虎從事族語教學20幾年，長期參與學校與社區語言教學，連家中3歲小孩都會說流利布農族語。他表示，愈來愈多年輕人不太講族語，很憂心語言斷層，獲得此獎悲喜參半，希望以後更多人投入族語保存與推動。