金門龍舟賽熱鬧登場 老外、海龍組隊超吸睛

2019-06-07 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



第11屆金門龍舟競賽今日在古寧頭雙鯉湖登場，共有4組、29支男、女隊伍熱情參賽，看著選手們揮灑汗水，齊心合力的在湖面上朝著目標前進，岸邊的民眾也高聲幫忙「喊加油」，場面熱烈。

端午節龍舟競賽開幕在上午9點開始，活動一開始，首先在湖畔關帝廟遵循古禮舉行祭神除煞儀式後，由金門縣長楊鎮浯為龍舟進行開光點睛，稍後他與立委陳玉珍、金寧鄉長楊忠俊等人主持龍舟下水，並鳴槍宣布比賽開始。

楊鎮浯致詞時表示，龍舟賽是項考驗著團隊默契的比賽，看哪隻隊伍，能在掌舵者的協調之下，順利奪標，此外，這項運動，結合了文化與團隊合作，是一個有悠久歷史的活動，這次共有26隊來自各地的好朋友參賽，除了龍舟比賽外，縣府也設計了包含安全射箭、寫生與相關的民俗技藝表演，希望讓大家感受到節日的氛圍。

陳玉珍則表示，今天早晨金門有點薄霧，就像現在的兩岸關係，看到太陽緩緩升起，期待藍天再現，讓金門的前景會更好。

今年參賽隊伍社會男子組計15隊報名，社會女子組計6隊報名，鄉鎮組計5隊報名，總計26隊參加，另有3隊表演組，大會並邀請政治大學、銘傳大學金門分部及金門農工各組隊參與賽事表演，增添賽會趣味，來自台灣政治大學之隊伍組成學生均為來台交換之國際學生，分別來自韓國、澳大利亞、芬蘭、瑞士、荷蘭芬蘭、紐西蘭、新加坡、西班牙等國。與本地銘傳大學金門分部及金門農工學生隊一較高下。