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金門龍舟賽熱鬧登場 老外、海龍組隊超吸睛

2019-06-07 17:44聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

第11屆金門龍舟競賽今日在古寧頭雙鯉湖登場，共有4組、29支男、女隊伍熱情參賽，看著選手們揮灑汗水，齊心合力的在湖面上朝著目標前進，岸邊的民眾也高聲幫忙「喊加油」，場面熱烈。

端午節龍舟競賽開幕在上午9點開始，活動一開始，首先在湖畔關帝廟遵循古禮舉行祭神除煞儀式後，由金門縣長楊鎮浯為龍舟進行開光點睛，稍後他與立委陳玉珍、金寧鄉長楊忠俊等人主持龍舟下水，並鳴槍宣布比賽開始。

楊鎮浯致詞時表示，龍舟賽是項考驗著團隊默契的比賽，看哪隻隊伍，能在掌舵者的協調之下，順利奪標，此外，這項運動，結合了文化與團隊合作，是一個有悠久歷史的活動，這次共有26隊來自各地的好朋友參賽，除了龍舟比賽外，縣府也設計了包含安全射箭、寫生與相關的民俗技藝表演，希望讓大家感受到節日的氛圍。

陳玉珍則表示，今天早晨金門有點薄霧，就像現在的兩岸關係，看到太陽緩緩升起，期待藍天再現，讓金門的前景會更好。

今年參賽隊伍社會男子組計15隊報名，社會女子組計6隊報名，鄉鎮組計5隊報名，總計26隊參加，另有3隊表演組，大會並邀請政治大學、銘傳大學金門分部及金門農工各組隊參與賽事表演，增添賽會趣味，來自台灣政治大學之隊伍組成學生均為來台交換之國際學生，分別來自韓國、澳大利亞、芬蘭、瑞士、荷蘭芬蘭、紐西蘭、新加坡、西班牙等國。與本地銘傳大學金門分部及金門農工學生隊一較高下。

首次跨海來金門參與的政大代表隊，是由政大教授林其昂帶領9名國際交換生來參與，雖然全都是老外，但他們划起龍舟，也是默契十足，讓活動剎時成為「國際化」；另外，士氣高昂的海龍蛙兵，也是現場的焦點之一，頻頻受到各界關注。

金門龍舟競賽今日在古寧頭雙鯉湖登場，金門縣長楊鎮浯（後排右一）、立委陳玉珍（後排...
金門龍舟競賽今日在古寧頭雙鯉湖登場，金門縣長楊鎮浯（後排右一）、立委陳玉珍（後排右二）主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
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第11屆金門龍舟競賽今日在古寧頭雙鯉湖登場，不少在金門任教的外師，也自己組隊參賽...
第11屆金門龍舟競賽今日在古寧頭雙鯉湖登場，不少在金門任教的外師，也自己組隊參賽，玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影
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金門龍舟競賽今日登場，在美麗的古厝湖光襯托下，各隊賣力划槳比拼。記者蔡家蓁／攝影
金門龍舟競賽今日登場，在美麗的古厝湖光襯托下，各隊賣力划槳比拼。記者蔡家蓁／攝影
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端午節龍舟競賽開幕前，首先在湖畔關帝廟遵循古禮舉行祭神除煞儀式後，由金門縣長楊鎮...
端午節龍舟競賽開幕前，首先在湖畔關帝廟遵循古禮舉行祭神除煞儀式後，由金門縣長楊鎮浯（中）為龍舟進行開光點睛。記者蔡家蓁／攝影
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