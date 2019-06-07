傳承端午「祈午時水」傳統 新園烏龍村古井不「烏龍」

2019-06-07 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東新園鄉烏龍村有口180歷史的老古井，民國93年重新整理、設立解說牌後，讓烏龍百年古井風華再現，成為屏東縣文化觀光重要歷史建物，也保留每年端午節開井「祈午時水」的民間習俗，供民眾消災、解厄、保平安；今天上午11點，縣長潘孟安、縣議會議長周典論共同開啟井口後，從古井汲取百年古井午時水分贈民眾，不少民眾前往取水。

烏龍百年古井取「午時水」是屏東縣重要的民俗活動，今天上午在祭祀後於午時11點開啟取水，前往取水的民眾不但人數多，還有東港下廍蘇王爺神明指示前來取用午時水作建廟用，讓眾人嘖嘖稱奇，民眾紛紛帶著大小桶子在新園采風社工作人員的協助下取水。

縣長潘孟安表示，在百年古井取午時水是一項文化的傳承，也是地方民眾生活的共同歷史記憶，每年舉辦這項活動，不但是文化歷史的傳承，也讓人勉懷先民的辛勞。

縣議長周典論指出，新園鄉在300年前開庄，祖先多由福建省龍溪縣人移居，距今180年前清道光年間，烏龍地區發生怪病，村民求醫問診無效，當時的周家先人請示龍聖宮媽祖，指點必須挖取神龍泉水救治，再以牛車輪法器丟入井中收伏神龍，即可確保泉水源源不絕，村民依照媽祖指示，在現在的興龍村興清路周炎輝老宅挖井取水，在村民取水飲用、清洗後，身上的怪病痊癒，由於井水甘甜清澈，成了當地村民的生活飲水，而且百年來古井流水不斷，地方稱奇。