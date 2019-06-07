那瑪夏布農族舉辦「射耳祭」 盼男童長大成為好獵人

2019-06-07 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市那瑪夏區布農族射耳祭今天盛大登場，茂林、桃源等地族人也來共襄盛舉。祭儀上，族中男孩輪流持弓箭射鹿耳，年齡小無法自己持弓箭者，可由父兄或族中獵人協助完成，期許小孩日後也能成為優秀獵人，文化傳承意味濃厚。

那瑪夏主要有布農族、卡那卡那富兩大族群，布農族射耳祭與卡那卡那富族米貢祭是兩大祭儀活動。布農族歲時祭儀多，每年4、5月是射耳祭舉辦時期，射耳祭又稱打耳祭，桃源族人也會舉辦。

今天是端午連假第一天，那瑪夏區公所在民生國小操場舉辦射耳祭，市府原民會主委吳慧琴、族群委員阿布吾等人參加，區長白樣‧伊斯理鍛負責解說儀式意涵。上午是射耳祭（malahtangia）與國小學生祭儀展演，下午則是背木負重、鋸木、射箭、拔河等項趣味競技比賽，晚上還有歌唱競賽。

布農族人重視狩獵，以前山鹿、山豬都是山上獵物，族人將捕捉山鹿的人視為英雄，所以射耳祭的射擊目標是鹿耳。為重現射耳祭儀式，布農族人聚集商議祭儀時間，此後男子上山打獵，婦女則留在部落搗年糕、編織與烹飪，族中勇士帶回豐收獵物之後分食肉品，籌備祭儀到來。