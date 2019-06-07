高市圖燕巢分館推動偏鄉閱讀 獲教育部頒發閱讀磐石獎

2019-06-07 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立圖書館燕巢分館獲頒108年教育部閱讀磐石獎，燕巢分館以全方位的閱讀推廣方案「飛越燕巢~閱覽書香」，獲得團體推手獎肯定，成為繼左新、楠仔坑、小港、橋頭、林園及大樹二館之後，高市圖第7間獲獎的分館。

高市圖燕巢分館主任蔡英惠表示，有館員們的努力才能將理想化為實際的行動，燕巢分館106年進行空間改造後，愈來愈多人走進圖書館，也吸引更多對推廣閱讀有興趣的志工夥伴加入。志工是圖書館重要的資產，因為有志工夥伴的後援，服務才能更深、更廣地走入社區。

教育部101年在分館成立燕巢數位機會中心，燕巢分館利用數位資訊設備，申請整合各機關資源，分齡推廣閱讀。除與當地幼兒園合作辦理說故事活動，更深入校園至班級，分齡進行繪本及小說讀書會。

燕巢分館安排「一日小小館員體驗」，讓小朋友從協助讀者借還書流程中，熟悉圖書館的各項服務。為了讓社區許多不識字的長輩也有閱讀機會，燕巢分館將說故事志工隊帶到社區關懷據點，以台語說演互動。志工團隊更深入新住民嬰幼兒家庭，一對一說故事並指導新住民姊妹們看圖說故事的技巧，讓新住民姊妹能克服語言障礙進行親子共讀。

燕巢分館特別籌組的「棗樂趣布袋戲團」，連結各界資源，召集當地社區對布袋戲有興趣的小學生，設計每個環節不同的課程，從故事發想、布袋戲偶3D列印製作、到操偶演練，最後安排劇團社區巡演，深度參與讓孩子們對這項傳統藝術更加著迷。