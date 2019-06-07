端午節立蛋不稀奇 屏東佳冬立西瓜才炫

2019-06-07 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



端午節立蛋不稀奇，屏東縣佳冬鄉石光見庄有「西瓜源鄉」美名，全台高達8成的西瓜苗出自此，為讓外界更認識佳冬，佳冬青年志工團與西瓜達人王家正去年發想創辦的端午立西瓜，成功製造話題；今天端節立西瓜在石光見廣惠宮前封街登場，正午一到，縣長潘孟安和上千民眾立起617顆西瓜，畫面新奇又壯觀，成為端節划龍舟、立蛋之外的吸睛活動，

「別人端節正午立蛋，我們來立西瓜！」佳冬青年義工團長曾鼎翔說，佳冬鄉石光見庄瓜農是西瓜達人，不僅瓜苗稼接技術領先全台，全台八成的瓜苗出自此，瓜農還依照不同季節到全台各河川地栽植，可說是逐西瓜而居的「游牧民族」，為讓佳冬之光被外界看見，發想在端午辦趣味立西瓜活動，沒想到熱度超乎預期，去年開放象徵一路發的168組，今年增至象徵我愛你的520組，結果報名很快秒殺，今天臨時增至617組。

有佳冬「西瓜達人」稱號的鄉民代表王家正，今年熱情贊助800顆大西瓜，讓每個參與者都能抱回家，現場也有現切西瓜讓大家吃免驚；他說，佳冬是西瓜的原鄉，雖然佳冬沒有西瓜田，但全台西瓜苗嫁接技術及種瓜人，多是從佳冬出去的，外界鮮少知道，透過佳冬農會在端節舉辦的西瓜節，搭配別出心裁的正午立西瓜祈福活動，讓大家重新認識佳冬。